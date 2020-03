Adamari López sur une photo sexy où elle montre presque ses parties intimes

Une image provocatrice de l’actrice et animatrice portoricaine Adamari López a été divulguée, montrant presque ses parties intimes La publication a jusqu’à présent plus de 10 000 likes

Les admirateurs de l’actrice et conductrice portoricaine Adamari López ont été ravis de la photo sexy qui a coulé d’elle où elle montre presque ses parties intimes, à la fois au-dessus et en dessous. Il est disponible sur le compte Instagram @adamarifans.

La publication, qui se compose de deux photographies et compte à ce jour plus de 10 000 likes, dont Adamari López elle-même et son partenaire, Toni Costa, est accompagnée du texte suivant: «Nous avions ces photos de @adamarilopez stockés ici et nous voulions les partager avec vous! Lequel préférez-vous? 1 ou 2? # AdamariL López ».

Adamari López sexy. Les compliments pour l’actrice et animatrice portoricaine sont venus sans arrêt: «Je t’aime, Ada, tu es, une fée, quelle belle aura tu as. Que Dieu vous bénisse, mon mari vous aime, mais pas plus que moi “,” Beautiful “,” Super beautiful “,” Elle est ma petite portoricaine comme moi. Je l’aime et elle s’habille dans n’importe quelle tenue, elle est magnifique. »

Lorsqu’on a demandé au fan d’expliquer laquelle des deux photographies où Adamari López montrait des tenues différentes avait été décidée, il ne manquait pas de répondre simplement: “Aucune”.

“Tous les deux, c’est une belle femme mais elle s’habille, mince, dodue, elle est belle”, “Belle”, “La rouge, mais elle n’a pas besoin de poses, c’est une femme très simple”, “Toutes les photos d’Adamari sont belles “,” Dans le 1 tu as l’air sensuel et le 2 tout divin dame, j’aime le 2 parce que tu es belle, mon petit. “

Plus d’admirateurs de l’actrice et animatrice portoricaine ont protesté après avoir vu cette image sexy: «Comme c’est beau, sur les deux photos tu es belle, ma petite fille, comme toujours. Que Dieu vous bénisse “,” Elle est belle à l’intérieur comme à l’extérieur “,” Elle est belle, mais j’aime mieux 2 parce qu’elle est plus mince “.

Ce compte Instagram a, jusqu’à aujourd’hui, mardi 24 mars, 549 publications et 185 000 abonnés, et est défini comme un support à 100% #TeamAdamari pour @adamarilopez.

“2, le meilleur style en bref, parce que la longueur pour les grands et pour nous les plus courts les vêtements courts les plus élégants”, “Deux styles très différents, mais j’aime les deux. C’est que tu es belle »,« En 2 tu peux voir les kilos qui ont été réduits »,« Mieux vaut le rouge et ce style », tu peux lire dans plus de commentaires.

Une admiratrice de l’actrice et animatrice portoricaine s’est exprimée de la manière suivante: “Elle est belle car son âme n’a aucun problème avec le” poids “, elle reflète la propreté, la gentillesse et la gentillesse. Être en surpoids ou perdre du poids, c’est juste éphémère, c’est votre âme qui compte, comme tout le monde. “

Quelqu’un d’autre s’est exprimé de manière très similaire: «Elle est super !!! Femme, guerrière, mère, combattante infatigable, bonne épouse et bien plus encore !!! Super modèle, exemple de vie et d’amour ».

“Wow, j’aime la façon dont vous regardez dans cette robe noire avec de l’or et de l’argent”, “Elle est belle dans les deux, 1) sexy, 2) plus la sienne, fierté portoricaine”, “Le rouge est magnifique sur vous”, “Vous êtes à nous Reine, tu es belle. “

