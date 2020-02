Adamari López Toni Costa fait bouger son lit

Toni Costa et Adamari López partagent une belle image sur Instagram Depuis le lit, ils disent que “la meilleure partie de la Saint-Valentin arrive” Ses fans sont ravis de la publication

Le beau couple formé par Adamari López et Toni Costa a illuminé les réseaux avec une belle image qu’ils ont partagée sur Instagram.

La publication, qui compte déjà plus de 80 000 likes, montre Adamari López et Toni Costa faisant le signal du silence pendant qu’ils sont couchés.

“Chut, c’est maintenant que la meilleure partie de la Saint-Valentin arrive… .. hahaha nous te souhaitons beaucoup d’amis amoureux !!!!”

Les commentaires de ses fans ne tardèrent pas à venir: “Dieu t’a envoyé l’homme que tu méritais vraiment qu’il t’aime et te rend heureux, bénédictions”, “Tu lui as donné une bague? Je m’endors, je n’en peux plus et la surprise continue! Je saurai demain, profitez-en, je vous aime beaucoup. “

Il y a ceux qui ont dit à Adamari et Toni de «ne pas faire de mal», tandis qu’un autre utilisateur a déclaré: «Je ne pense à rien d’imaginer. Bonne Saint Valentin. “

“J’espère seulement que cette journée sera inoubliable et que dans un mois et demi nous serons surpris par le résultat de cette nuit de Saint Valentin, bon appétit”, peut-on lire dans les commentaires.

Plusieurs imaginaient qu’Adamari et Toni seraient parents: “J’espère que ce sont des triplés”, “Voyons s’ils n’obtiennent pas le bébé”, “Jummm … Je pense qu’il y a un [email protected] pour Alaia! Heureuse nuit”.

«Qu’ils ne manquent jamais cette façon de célébrer, avec tant de surprises, qu’elle dure pour toujours. Toni est comme peu d’hommes, tu dois prendre soin de lui. »

«Vous voyez… plus encore avec notre cher Adamari, nous voulons vous voir, nous aimons son public, fidèle en tout ce qui est elle! Félicitations et famille. “

Il y a quelques jours, le couple a partagé une belle image sur Instagram qui compte environ 50 000 likes et dans laquelle ils sont accompagnés de leur petite fille, Alaïa: «Profiter en famille et hâte aux journées piscine! !! “

Les commentaires de Toni et Adamari n’ont pas attendu: “Belle famille, un câlin de Valence”, “Quelle belle famille”, “J’adore les trois … bénédictions”.

«Ils sont une belle famille, attendant de voir la maison finie d’Alaïa. Bisous du Pérou. ”

“Qu’ils soient riches en bonheur, en harmonie, en amour, en paix, en malheur, en tout, en tout, et que plus d’enfants viennent avec Dieu devant nous.”

«Puisse ce bonheur durer aujourd’hui, demain et pour toujours, être un exemple de famille. Dieu vous sauve et vous bénisse. “

D’un autre côté, Adamari laisse tout le monde impacté sur les réseaux sociaux, car son changement physique est très perceptible, plus beau chaque jour.

Il y a quelques semaines, l’animatrice «A new day» a partagé avec ses abonnés les plans pour commencer un nouveau style de vie.

Vous commencez déjà à voir des résultats dans votre silhouette, elle a l’air plus jeune et plus belle. Ses partisans ne se lassent pas de le remplir de compliments. Dans chaque émission du programme, il présume sa figure.

«Avec ce sourire, notre @adamarilopez vous souhaite une journée pleine d’amour et de belles choses. Que diriez-vous de votre look pour le jour de # SanValentín? », Partage le compte Instagram de« Un nouveau jour ».