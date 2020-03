Adela Noriega refait surface une photo sexy où elle montre des seins luxuriants

L’actrice mexicaine ne ressemble plus à jamais: montrant des seins au bord du débordement La photo sexy d’Adela Noriega refait surface tout en filmant le feuilleton «Guadalupe» Ses admirateurs se mettent en quatre pour faire l’éloge

Quelle surprise les admirateurs de l’actrice mexicaine, Adela Noriega, ont, comme une photo sexy de l’époque où le feuilleton “Guadalupe” a réapparu comme jamais auparavant: montrant des seins exubérants.

L’image est disponible sur le compte Instagram @adelanoriega_brasil et est proche d’atteindre un millier de likes. Il convient de noter qu’ils comptent plus de 130 000 abonnés et plus de 1 000 publications de l’actrice mexicaine ont été téléchargées.

L’image est accompagnée du texte suivant: “Je regardais le roman de Guadalupe et je ne me souvenais pas de ces rêves que le personnage d’Adela avait.”

Le texte continue: “Cette image est de l’un d’eux, quand elle a vu Alfredo comme un” prince bleu “. Les gens, quelle chose grossière ces scènes étaient, je ne m’en souvenais pas. La ruelle de la honte … en parlant de cela, cette phase est où Guadalupe était super stupide. “

Les réactions à ce billet, dans lesquelles il semble que les seins d’Adela Noriega soient sur le point de déborder, ont provoqué des commentaires de toutes sortes:

“Je t’aime ma déesse, mon actrice de cœur”, “Regarde ces ‘seins’, wow Adela, grand corps”, “Que c’est beau, Adela Noriega, de très beaux souvenirs”, “Belle beauté”.

Un utilisateur n’a pas voulu rester avec une question, mais jusqu’à présent, elle n’a reçu aucune réponse: “Dans quel chapitre cela se produit-il?”

Adela Noriega, retraitée du monde du théâtre depuis plusieurs années, est née le 24 octobre 1969 à Mexico, elle a donc actuellement 50 ans.

Elle se souvient de feuilletons tels que Quinceañera, Sweet Challenge, Si vous saviez… María Isabel, Le privilège d’aimer, Le printemps, Le véritable amour, La femme vierge, Le feu dans le sang et Guadalupe.

“Guadalupe” a été enregistré dans la ville de Miami, en Floride, en 1993 et ​​a été diffusé sur Telemundo. Il est basé sur un feuilleton vénézuélien appelé La heredera.

Aux côtés d’Adela Noriega, les acteurs Eduardo Yañez, Zully Montero et Miriam Ochoa, ainsi que Salvador Pineda, entre autres, y ont participé.

Montrez les jambes de charme

Dans ce même compte Instagram, @adelanoriega_brasil, une photographie de l’actrice mexicaine de l’époque où elle a joué dans le feuilleton Quinceañera avec Thalía, Ernesto Laguardia, Rafael Rojas et Sebastián Ligarde est montrée.

Avec plus d’un millier de likes à ce jour, la publication, dans laquelle Adela Noriega possède des jambes charmantes, en plus de porter un mini short qui ne laisse rien à l’imagination, a provoqué des commentaires de toutes sortes parmi ses followers:

“Linda toujours, Adela Noriega”, “Belle divine”, “Je t’aime Adela Noriega, mon amour”, “Wow !!! Trop divin, Adela !!! Quels piernotas !!! “,” Belle femme “.

Un adepte n’a pas raté l’occasion d’envoyer un message à la belle actrice mexicaine, bien qu’il l’ait confondue avec la nationalité: «Bonjour, ma belle actrice brésilienne, cette chilienne vous aime, bébé, de tout son cœur. Bisous, bébé.

D’autres fans ne voulaient pas être laissés pour compte avec leurs compliments: “Bella”, “Muy linda”, “Hermosa”, “Mamacita”.