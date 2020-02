Le créateur de mode et écrivain galicien Adolfo Domínguez a déclaré mardi à Mexico lors d’une conférence sur son livre “Juan Griego” considéré comme “éclairé”.

«Je me considère comme un éclairé. Je déteste le romantisme et je déteste le XIXe siècle. J’appartiens à ce monde rationaliste. L’originalité du romantisme a été suivie par l’avant-garde. Maintenant, ils me disent que je suis original mais je préfère ne pas l’être. Le beau s’il est beau vaut mieux le répéter », a expliqué Dominguez.