Afghanistan, la guerre qui n’existe pas | Monde

Les soldats américains en Afghanistan n’ont nulle part où mourir. Cimetière d’Arlington où USA enterre ses héros de guerre, il manque d’espace. Chaque semaine, entre 27 et 30 familles pleurent leurs proches, bien que le samedi il y ait plus d’enterrements, jusqu’à huit. Des tombes en marbre blanc s’étendent à l’horizon. À première vue, on distingue par leur taille les tombes des lieutenants, capitaines et amiraux. Il y a toujours des cours. Toujours dans la mort.

Le cimetière est séparé de Washington uniquement par une rivière et du haut d’une colline, vous pouvez voir la Maison Blanche et le Congrès. Ils décident qui va en Afghanistan et pourquoi. Au fond, acculé, «l’article 60» fait son chemin, où reposent ceux qui ont perdu la vie dans la «guerre contre le terrorisme» que George W. Bush a déclenchée après les attentats du 11 septembre. Dix-huit ans plus tard, les morts continuent d’arriver au cimetière.