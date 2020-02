Agents frontaliers américains, un mélange de policiers, de pisteurs et de sauveteurs

Les agents de la patrouille frontalière américaine détectent un éclair de couleur dans un canyon escarpé, puis identifient un homme avec un bonnet noir allongé sur un rocher.

Il s’agit d’un Guatémaltèque qui faisait partie d’un groupe sans papiers qui a illégalement traversé le Rio Grande, qui sépare le Mexique des États-Unis.

Laissé par le groupe après s’être blessé au genou, l’homme est resté pendant trois jours dans un ravin désolé du canyon de San Rosendo, dans l’ouest du Texas, jusqu’à ce que des agents de la patrouille frontalière le trouvent.

Opérant sur un terrain inhospitalier et éloigné à plusieurs kilomètres de n’importe où, les agents sont la première ligne de l’offensive de l’administration Trump contre la migration illégale aux États-Unis.

Des journalistes de l’. ont accompagné une patrouille pendant trois jours au Texas, documentant la routine des agents chargés de garder la frontière au milieu d’une controverse croissante sur la politique d’immigration de Trump.

“Si nous naissions ailleurs, nous ferions de même”, a déclaré Thaddeus Cleveland, l’agent en charge de la station Border Patrol à Sanderson, au Texas.

– Technique et technologie –

Le rôle de ces agents est complexe: un mélange d’agents de police, de pisteurs et de sauveteurs.

“L’agent doit être un athlète”, a déclaré Arian Carrera, officier des opérations, âgé de 35 ans.

Dans le secteur de Big Bend au Texas, les agents sont chargés de surveiller des centaines de kilomètres de territoire, dont 830 km du Rio Grande, bordés de canyons dangereux et de déserts arides où les opérations de suivi et d’arrêt des migrants peuvent prendre des jours.

Les agents peuvent se déplacer à pied, à cheval ou en fourgonnette et disposer d’un équipement de vision nocturne, de détecteurs de mouvement, de caméras et de chiens formés pour détecter les drogues. Cependant, il faut souvent plus de technique que de technologie pour procéder à une arrestation.

“Nous recherchons des empreintes de pas, et comme il n’y a pas de terrain, nous recherchons des roches, des buissons et des objets cassés qui indiquent que quelqu’un est passé dans la zone”, a déclaré Cleveland, décrivant les techniques de suivi utilisées par les agents.

Leurs adversaires sont les trafiquants qui guident les migrants en échange de milliers de dollars, et qui utilisent des éclaireurs qui se perchent du côté mexicain du Rio Grande (Rio Bravo pour les Mexicains) pour observer leurs déplacements.

L’année dernière, quelque 500 agents des patrouilles frontalières ont arrêté 1 624 personnes dans le secteur de Big Bend.

Ce chiffre ne représente qu’une petite partie du presque million de sans-papiers appréhendés entre octobre 2018 et fin septembre 2019, la plupart d’entre eux du triangle nord de l’Amérique centrale – Guatemala, El Salvador et Honduras – fuyant la pauvreté et la violence en demander l’asile aux États-Unis.

Trump, qui est venu au gouvernement après une campagne au cours de laquelle il a promis de mettre fin à l’immigration illégale, a fait pression sur le Mexique pour déployer des troupes à sa frontière avec l’Amérique centrale pour arrêter les migrants.

Ces mesures ont pris effet, 52 000 migrants ayant été arrêtés en septembre, un chiffre nettement inférieur à celui des mois précédents.

Les autorités de l’immigration aux États-Unis ont été accusées d’avoir violé les droits humains des migrants après la politique – désormais suspendue – de séparer les mineurs de leurs parents, ainsi que les conditions terribles dans certains centres de détention de la patrouille frontalière qui année passée.

Les agents disent qu’ils respectent uniquement la loi et sauvent également des vies.

“Lorsque nous apprenons que nos agents sont vilipendés par leur travail, ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent”, a déclaré Matthew Hudak, chef de la patrouille frontalière dans le secteur Big Bend.

Les trafiquants de migrants, appelés coyotes, qui facturent entre 5 000 $ et 10 000 $ par personne pour entrer aux États-Unis, ont souvent peu de respect pour leurs clients.

“Le trafic d’êtres humains … ne concerne que l’argent et ils ne se soucient pas des personnes qui traversent” la frontière, a déclaré Derek Boyle, commandant de la patrouille frontalière de Presidio.

Souvent, le travail de patrouille devient “une situation qui sauve des vies, dans laquelle nous les sauvons réellement des montagnes, les sauvons des ravins, les sauvons des rivières”, a-t-il ajouté.

L’histoire du migrant guatémaltèque depuis le début se terminera avec sa déportation, a déclaré Carrera. Une semaine après avoir été hospitalisé et opéré du genou, il était détenu par les autorités américaines qui le renverront au Guatemala.