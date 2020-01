Agit en Argentine par le procureur Nisman cinq ans après sa mort sans clarification

Le procureur Alberto Nisman, qui a enquêté sur l’attaque contre la mutuelle juive AMIA en 1994 et a accusé l’ancienne présidente Cristina Kirchner d’avoir dissimulé des Iraniens, revient ce samedi au centre de la scène politique argentine cinq ans après sa mort sans clarification.

Nisman avait 51 ans le 18 janvier 2015 lorsqu’il a été abattu à la tête dans son appartement du luxueux quartier de Puerto Madero à Buenos Aires.

Un appel aux réseaux sociaux, auquel ont rejoint les dirigeants de l’opposition Cambiemos, appelé à se concentrer samedi par Nisman à Buenos Aires, dans un acte attendu d’une forte opposition au gouvernement d’Alberto Fernández, dont la vice-présidente est Cristina Kirchner .

Héros pour certains, méchant pour d’autres, la figure du procureur est un symbole de la fissure qui divise les Argentins entre ceux qui prétendent qu’il s’est suicidé et ceux qui prétendent qu’il a été tué.

Cette année, la délégation des associations israélites argentines (DAIA), l’association mutuelle argentine Israël (AMIA) et la famille Nisman ont opté pour une cérémonie dimanche au cimetière juif de La Tablada, où le procureur est enterré.

“Nous devons séparer la politique de la mémoire de Nisman”, a déclaré le président de la DAIA, Jorge Knoblovits, qui défend les actions du procureur.

Fernandez, un péroniste de centre-gauche, participera jeudi prochain en Israël à la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz. Ce sera son premier voyage à l’étranger en tant que président.

– Mémo avec l’Iran –

Quatre jours avant sa mort, Nisman avait dénoncé la présidente d’alors, Cristina Kirchner (2007-2015), pour la signature en 2013 d’un mémorandum avec l’Iran qui n’avait jamais été appliqué. Le procureur a accusé Kirchner de vouloir dissimuler des responsables iraniens exaltés qu’il avait lui-même accusés d’avoir organisé l’attentat contre l’AMIA, qui a fait 85 morts et 300 blessés.

Nisman a déclaré qu’avec cet accord, les alertes rouges d’Interpol contre les Iraniens accusés seraient levées, ce qui a toujours été nié par le secrétaire général de l’organisation de police d’alors, Ronald Noble, qui n’a jamais été convoqué par la justice argentine.

Kirchner et son chancelier Héctor Timerman, décédés en 2019, ont insisté sur le fait qu’ils tentaient de briser la cause de l’AMIA, qui était restée sans progrès depuis plus de 20 ans. Cet “enthousiasme” leur a fait oublier les intérêts géopolitiques du conflit “, a déclaré l’ancienne présidente dans son livre” Sincèrement “, paru l’année dernière.

Les puissances mondiales étaient en pleine négociation pour le pacte nucléaire avec l’Iran, rejeté par Israël, et signé mi-2015 France, Allemagne, Royaume-Uni, Chine, Russie et États-Unis, un pays qui a pris sa retraite en 2018 avec Donald Trump en La présidence

En novembre dernier, le gouvernement du libéral Mauricio Macri (2015-2019) a inclus le mouvement chiite du Hezbollah dans une liste de «groupes terroristes». L’un de ses membres a été désigné comme l’auteur matériel de l’attaque.

“La cause de l’AMIA est un trou noir. Personne ne sait avec certitude ce qu’il y a”, déplore Diana Wassner, dont le mari est décédé dans l’attaque et était très critique à l’égard de la tâche de Nisman.

Environ 2000 cartons de documents, 5000 auditeurs sur cassettes et vidéos sur VHS, faisant partie des archives de la cause AMIA déclassifiée par Kirchner en 2015, ont été retrouvés cette semaine entourés de débris et de bris de verre dans un bâtiment abandonné par l’Agence de Intelligence

En 2019, 25 ans après l’attaque, un juge, deux procureurs et un ancien chef du renseignement, entre autres, ont été accusés d’avoir détourné l’enquête initiale.

– Accusations, causes, jugements –

La mort de Nisman a déclenché en 2015 un barrage d’accusations croisées entre le gouvernement et l’opposition, qui a su cette année-là profiter du scandale.

La plainte de Nisman contre Kirchner a été rejetée dans plusieurs instances judiciaires jusqu’à ce qu’en 2016, elle soit rouverte par le juge Claudio Bonadío, qui concentre une douzaine d’affaires contre le vice-président. Elle a déjà été portée à un procès oral sans date.

La mort de Nisman est toujours en cours d’instruction. En mai 2016, l’affaire a été renvoyée devant la juridiction fédérale qui présume un homicide en tant que “conséquence directe de la plainte” contre Kirchner, sur la base d’une expertise de la gendarmerie remise en question qui contredit une autre étude policière sur la criminalité et une autopsie du médecin légiste.

Quatre gardiens de Nisman et son conseiller en informatique Diego Lagomarsino, propriétaire de l’arme qui a tué le procureur, sont poursuivis. Pour sa défense, Lagomarsino soutient que Nisman a emprunté l’arme parce qu’il craignait pour ses filles.