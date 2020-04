Agression sexuelle, Roy Ramírez Jr. accusé au Texas d’abus est de la migra

Agression sexuelle: Roy Ramírez Jr., 32 ans, agent de «La Migra», a été accusé d’agression sexuelle contre l’un de ses collègues de l’entreprise à McAllen, au Texas. Selon les documents de l’affaire, l’agent Ramírez Jr. a forcé son subordonné à lui faire une fellation dans sa voiture où les deux s’étaient rencontrés pour parler d’un autre partenaire. Le département de police de McAllen a arrêté Ramírez Jr. qui a ensuite été libéré de la prison du comté de Hidalgo parce qu’il avait déposé une caution de 10 000 $.

Le département de police de McAllen (MPD), une ville frontalière du sud du Texas, a arrêté Ramírez Jr. pour avoir forcé un de ses subordonnés à l’intérieur de la société à pratiquer la fellation, nom légal du sexe oral qu’une femme pratique sur un homme.

Les documents juridiques de l’affaire, consultés par Monde hispaniqueCela a eu lieu quelques jours avant l’agression de la voiture de l’accusé alors que lui et la victime discutaient d’une affaire personnelle.

On ne sait pas pourquoi la victime a accepté de se rendre à la voiture avec son patron.

C’est à ce moment-là que l’agent Ramírez Jr. a profité de l’occasion pour ordonner à sa partenaire de faire une fellation, abusant de sa position de commandement sur elle, selon l’enquête.

Les deux étaient dans la voiture de Ramírez Jr. parce qu’ils avaient accepté de se rencontrer là-bas pour parler d’un autre copain de la patrouille frontalière.

Certaines parties du dossier ne sont pas disponibles pour consultation publique afin de protéger l’identité de la victime. Il n’y a pas non plus de détails sur le fait que l’agent fédéral est accusé d’être disponible.

Cependant, le document révèle que les événements se sont produits lorsque les deux officiers fédéraux étaient en congé.

Ramírez Jr. a été arrêté et après moins de 24 heures, l’homme a été libéré de la prison du comté de Hidalgo le mercredi 8 mars 2020 après que le juge lui ait imposé une caution de 10000 $ afin qu’il puisse faire face à son procès en toute liberté.

Au moment d’écrire ces lignes, le juge chargé de l’affaire n’a pas déterminé quand la première audience aura lieu dans l’affaire contre Ramírez Jr.

Dans les documents de l’affaire, il est révélé que Ramírez est un résident de la ville de Harlingen, une ville voisine de McAllen où les événements se sont produits, dans le sud-est du Texas et à quelques kilomètres de la frontière avec le Mexique.

Le bureau de la patrouille frontalière dans ce qu’on appelle la vallée du Rio Grande et qui comprend la bande frontalière entre les États du Texas, aux États-Unis, et Tamaulipas, au Mexique, a publié une déclaration concernant l’arrestation de Ramírez Jr. et l’accusation d’abus sexuels.

«Le secteur de la patrouille frontalière de la vallée de Rio Grande reste déterminé à coopérer avec tout organisme d’application de la loi qui enquête sur les fautes de nos employés, en service et hors service … le bureau de la responsabilité professionnelle de la patrouille frontalière de les États-Unis coopèrent déjà pleinement avec tous les enquêteurs dans cette affaire », précise le communiqué, concluant qu’ils ne commenteront pas davantage tant que l’enquête ne sera pas ouverte par les autorités.