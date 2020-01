Agüero a marqué trois buts avec City et est devenu le meilleur buteur étranger en Premier

Avec un Liverpool imparable qui a fait l’ennui Premier League, Manchester City a rendu visite à Aston Villa avec l’obligation de gagner pour récupérer la deuxième place du championnat, laissée à Leicester. C’est ainsi que les Citizens ont plus qu’atteint leur objectif et ont donné une victoire 6-0 à l’équipe à domicile, dans le match valable pour la 22e date du tournoi national.

Le groupe dirigé par Pep Guardiola ne traverse pas une mauvaise saison, mais certaines pierres d’achoppement et l’énorme campagne des Reds ont fait perdre sa visibilité au tournoi national. Cependant, la visite s’est déroulée pour jouer avec l’obligation de remporter une victoire contre l’une des équipes qui se trouve dans la zone de relégation dans le but de ne pas perdre la deuxième position du tableau.

C’est ainsi que la première moitié de Manchester a été écrasante. Bien que dans les premières minutes l’équipe n’ait pas pu capitaliser sur les attaques générées, à 18 minutes l’arc s’est ouvert à Riyad Mahrez. Le volant a attrapé le ballon dans les trois quarts du terrain, il a évité deux rivaux et lorsqu’il est entré dans la zone, il a envoyé avec un tir du pied gauche qui est entré dans le premier poteau du gardien Ørjan Nyland pour marquer 1-0. Cinq minutes plus tard, l’Algérien s’est de nouveau déclaré présent sur le net grâce à la pression dans la zone de Kun, qui a forcé la perte du ballon et après quelques rebonds Mahrez a cloué le deuxième but du match.

Loin de desserrer leur intention, les Citoyens ont continué à manipuler le ballon dans le champ de leur adversaire et à générer des espaces en défense pour exécuter leurs attaques. C’est ainsi qu’Agüero a profité d’un ballon laissé sur ses pieds pour lancer un tir à mi-distance et vaincre la résistance du gardien de but. Non seulement était le troisième but de la ville, mais avec ce cri, le Kun a atteint le record de Thierry Henry en tant que meilleur buteur étranger en Premier League.

Gabriel Jesus a également contribué à son buteur Cupota. Le Brésilien a poussé un centre par le bas qui venait de la gauche et a ainsi marqué le partiel 4-0 à droite à la fin de la première partie.

Déjà en complément, ceux de Guardiola ont maintenu la possession et bien qu’ils ne soient pas aussi verticaux que dans les 45 premières minutes, ils ont trouvé un adversaire découragé que la seule chose qu’il demandait, c’est que la fête se termine le plus tôt possible. Avec ce panorama, Agüero a encore profité, qui a reçu une passe à l’intérieur de la zone et avec une feinte, il a pris une marque et a terminé à droite pour 5-0.

A neuf minutes de la fin, l’Argentin a marqué son troisième but après une forte pression de l’équipe et une récupération en pleine attaque. L’ancien Indépendant n’a reçu qu’à la porte du secteur et a tiré sur le gardien de but que rien ne pouvait être fait pour empêcher le 6-0. De cette façon, Agüero a dépassé de loin l’ancienne marque française Arsenal. Il a également atteint 177 cris dans le concours et a été le 4e buteur historique derrière Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) et Andy Cole (188).

Déjà en prolongation, le propriétaire avait une pénalité en faveur et celui qui le poursuivait pour but était Anwar El Ghazi. Le but a servi à décorer le résultat 6-1, ce qui a donné aux citoyens trois points.

Villa Aston: Ørjan Nyland; Ezri Konsa Ngoyo, Tyrone Mings, Kortney Hause, Frédéric Guilbert; Douglas Luiz, Marvellous Nakamba, Neil Taylor, Trézéguet; Jonathan Kodjia et Jack Grealish.

Manchester City: Claudio Bravo; Rodri, Fernandinho, Eric Garcia, João Cancelo; Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Benjamin Mendy; Riyad Mahrez, Sergio Agüero et Phil Foden.