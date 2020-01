Aguirre: “Il est difficile d’obtenir quelque chose identique à En-Nesyri” | Réseaux sociaux sportifs

Javier Aguirre, l’entraîneur mexicain de Leganés, a évoqué la marche plus que probable de l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri à Séville après que les Andalous semblent déterminés à payer sa clause de résiliation.

“Vous savez qu’il est difficile d’obtenir quelque chose d’identique. Vous savez que c’est compliqué. Vous en apportez deux quand même. C’est une autre option. Apportez un centre avant et apportez-en un autre. Merino est parti et Guido (Carrillo) est parti. Aujourd’hui, j’ai élevé deux garçons de la filiale Je les aime beaucoup et ce sont des options. Pas pour le banc demain, mais pour l’Èbre. Trouver quelque chose de similaire est difficile. Avec sa taille, sa foulée, sa jambe gauche … “, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse avant le match. contre Getafe.