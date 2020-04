Ai-je un coronavirus? Le CDC met à jour la liste des symptômes du COVID-19

(Chip Somodevilla / .)“src =” https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Ao6wZtqQSJ664U.kWcuRcg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://s.yimg.com/uu/api/ pzcVKIBroeNWgNd4xVBvrA– ~ B / aD01NjA7dz04NDA7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg – / https: //media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/a9527abedebcf64_js/js .kWcuRcg – / YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA – / https: //s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pzcVKIBroeNWgNd4xVBvrA–~B/aD01NJAhb / a9527abedebcb64d8043d2974a0bfe17 “/> Keith Whiteing subit un test d’écouvillonnage nasal pour voir s’il est infecté par le nouveau coronavirus. Le Centers for Disease Control and Prevention a mis à jour sa liste de symptômes COVID-19. (Chip Somodevilla / .)

Les Centers for Disease Control and Prevention ont apporté six ajouts à sa liste officielle des symptômes du COVID-19 cette semaine pour aider les médecins et les patients à mieux comprendre qui pourrait être malade du nouveau coronavirus.

Les nouveaux symptômes ajoutés comprennent des frissons, des tremblements répétés avec des frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête, des maux de gorge et une nouvelle perte de goût ou d’odeur.

Ils rejoignent la liste des symptômes du COVID-19 identifiés par l’agence de santé publique américaine au début de l’épidémie: fièvre, toux et essoufflement ou difficulté à respirer.

Si vous avez l’un de ces symptômes – et surtout si vous en avez quelques-uns – c’est une bonne idée d’appeler votre fournisseur de soins de santé, ont déclaré des experts en santé.

Vous pouvez également utiliser l’outil Self-Checker du CDC pour vous aider à décider quand demander des soins médicaux.

Le Dr John Swartzberg, spécialiste des maladies infectieuses à l’École de santé publique de l’UC Berkeley, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que le CDC mettrait à jour sa liste de symptômes à mesure que de plus amples informations sur le virus deviendraient disponibles. “C’est ce qu’ils devraient faire”, a-t-il dit.

“Il s’agit d’une toute nouvelle maladie et nous en apprenons énormément”, a ajouté Swartzerg, “y compris ses manifestations cliniques”.

Le nouveau coronavirus qui nous retient chez nous ne circule dans la population humaine que depuis quatre mois.

À mesure que de plus en plus de personnes sont infectées, les scientifiques comprennent mieux comment elle se propage, comment elle nous rend malades et comment la traiter au mieux.

Lundi, il a infecté plus de 3 millions de personnes dans le monde et a fait plus de 210 000 morts, selon des pisteurs de l’Université Johns Hopkins.

Un porte-parole du CDC a déclaré que les nouveaux symptômes du COVID-19 reflétaient des changements dans la définition de cas adoptée par le Conseil d’État et les épidémiologistes territoriaux (CSTE).

Le CSTE est composé d’épidémiologistes qui travaillent dans les services de santé à travers le pays, et ils font des recommandations au CDC sur la façon de suivre et de signaler les maladies.

Swartzenberg les a décrits comme «les yeux et les oreilles du CDC».

“Ils voient ces choses qui sont rapportées par les cliniciens et transmettent ensuite ces données au CDC”, a-t-il dit.

Le 5 avril, le conseil d’administration du CSTE a approuvé une déclaration de 10 pages qui énonçait les meilleures pratiques pour suivre et signaler les cas de COVID-19. La déclaration énumère les symptômes les plus fréquemment identifiés par la maladie.

Le rapport du CSTE note que toutes les personnes infectées par le coronavirus ne présentent pas les mêmes symptômes. Certaines personnes ne présentent aucun symptôme, tandis qu’environ 80% de ceux qui tombent malades avec COVID-19 éprouvent ce que les médecins appellent des symptômes «légers à modérés» – similaires à la grippe, mais pas suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation.

Quinze pour cent des cas sont suffisamment graves pour nécessiter un apport supplémentaire en oxygène et 5% sont suffisamment critiques pour nécessiter une ventilation mécanique.

Le rapport du CSTE indique que les personnes atteintes de COVID-19 développent généralement leurs premiers symptômes, notamment de la fièvre et des problèmes respiratoires légers, environ cinq jours après l’infection.

Swartzberg a déclaré que ces symptômes peuvent durer de sept à 14 jours, mais que les cas aigus peuvent durer plus longtemps.

“C’est une courbe en forme de cloche, certaines personnes tombant malades pendant quelques jours seulement et d’autres présentant des symptômes qui durent plus de deux semaines”, a-t-il déclaré.

Alors que les experts en santé continuent d’en apprendre davantage sur la maladie, il est probable que d’autres symptômes s’ajouteront à la liste des CDC, a déclaré Janet Hamilton, directrice exécutive du CSTE.

“C’est tellement nouveau et ça évolue rapidement”, a-t-elle déclaré. “Je ne pourrais pas vous dire quand nous prévoyons de le mettre à jour, mais la mise à jour est notre processus normal face aux infections émergentes.”