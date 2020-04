Aide contre les dépendances, service public en jours de quarantaine | En vedette

Des déplacements de personnel différents ou des portes closes dans l’un de ses quartiers généraux ne signifient pas que l’activité a été paralysée lors de l’internement d’Asfedro. La Ferrolana Drug Addiction Association fait partie des vétérans du tissu social en Galice et a, ces dernières années, diversifié ses actions vers les addictions qui occupent plus de couvertures que par le passé.

Sans aller plus loin, le jeu pathologique a acquis de nouveaux colorants et a réussi à pénétrer avec virulence chez les plus jeunes.

Son président, Sari Alabau, un leader politique et social de premier plan dans la région depuis la fin du franquisme, dit à Efe qu’ils sont “limités par la situation sanitaire elle-même”.

Bien sûr, non seulement ils continuent de fonctionner, mais leurs travailleurs sont répartis “en deux équipes, certains jours il y en a une et d’autres l’autre”.

La mise en quarantaine a provoqué «de nombreuses consultations par téléphone» et que des aspects délicats, tels que la livraison de médicaments aux utilisateurs, sont «plus longs» qu’auparavant.

“Une personne ayant des problèmes de dépendance sera parfaitement prise en charge”, dit-il, parlant du service qui persiste dans son centre de jour et dans sa communauté thérapeutique historique. Ce dernier, situé dans le noyau rural d’O Confurco, a accumulé près de trois décennies d’expérience et son travail est également régi par des changements.

Les restrictions y sont plus visibles, car la pandémie a ralenti les «nouveaux ajouts» et contraint certains bénéficiaires à rester sans contact avec leurs proches.

Derrière des portes closes, les activités conventionnelles se poursuivent, bien qu’avec les nuances déterminées par le contexte du Covid-19.

Le moment d’urgence a conduit Asfedro à vouloir donner un coup de main à d’autres projets à portée sociale, comme la prise en charge des sans-abri proposée par la Mairie de Ferrol. La Casa del Mar dans la ville est devenue un abri temporaire en raison de l’état d’alarme et l’entité “collabore au nettoyage” en ayant un train de lavage.

Alabau est “fier que les détenus aient volontairement voulu aider à rendre des vêtements propres” aux utilisateurs de cet établissement.

“Ils me font savoir qu’ils sont fiers d’apporter leur grain de sable, cela influence l’estime de soi”, ajoute-t-il, ajoutant que le groupe de bénéficiaires de ses lignes d’action a laissé derrière lui l’obscurité de la toxicomanie ou de l’alcoolisme. Lors de leur premier mois à O Confurco “ils ne sortent pas, puis ils passent le week-end avec les familles”.

Cependant, le coronavirus a affecté leurs routines et depuis la mi-mars cette possibilité a été “suspendue”, “il n’y a aucun mouvement de sorties et d’entrées”.

Car lorsque l’internement fait heureusement partie du passé, Asfedro prévient déjà que la pertinence sociale de ses prestations doit recevoir une réponse claire. Son président annonce qu’il est “nécessaire que des tests de masse soient effectués” pour éviter toute contagion et favoriser “l’isolement total” si nécessaire.

Ses bureaux du quartier de Caranza, qui canalisent la gestion administrative du collectif, sont désinfectés quotidiennement par des militaires.

Le quartier, le plus peuplé de toute la ville de Ferrol, a grimpé aux affres de la dictature et a été l’un des principaux foyers d’explosion de l’usage de drogues à la naissance de la démocratie. Ceux qui se sont battus pour arrêter ce saignement social exigent maintenant que la main qui les aide les saisisse avec encore plus d’affection.

Raul Salgado