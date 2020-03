Aidez les chercheurs à suivre COVID-19 – Scientific American

Il est difficile de comprendre comment COVID-19 se propage à travers le pays, car les modèles actuels sont basés sur des personnes qui ont été testées. Étant donné que les tests de dépistage de la maladie sont limités et ne sont pas répartis également, il n’y a aucun moyen de savoir exactement comment la maladie se propage. Mais maintenant, vous pouvez aider à résoudre ce problème, grâce aux chercheurs du Boston Children’s Hospital et de Harvard. En collaboration avec Google et d’autres partenaires, ils ont présenté COVID Near You, un site Web où tout le monde peut rendre compte de ce qu’il ressent.

«La capture d’informations sur le terrain en temps réel auprès du public peut vraiment nous donner une idée de ce qui se passe au niveau communautaire et cela donne également au public l’occasion de contribuer à la santé publique.»

C’est Kara Sewalk au Boston Children’s Hospital. Elle est responsable de programme pour COVID Near You. Elle dit que votre contribution va dans une carte nationale qui se met à jour constamment, montrant exactement comment la maladie progresse.

«Ce type de données sera utile en termes de modélisation prédictive pour comprendre où les points chauds potentiels existent actuellement ou pourraient exister dans les prochaines semaines à quelques mois, pour aussi longtemps que l’épidémie continue.»

Le site est également utile au public.

«Nous avons également été vraiment inspirés par la création d’un outil permettant aux utilisateurs de se faire une idée des symptômes liés aux COVID dans leur région. Nous voulons que les utilisateurs découvrent les domaines potentiels qui pourraient être fortement affectés par cette pandémie. Et je pense que cela donne l’occasion de voir ce qui se passe à l’échelle nationale, à partir de données enregistrées par d’autres personnes comme eux aux États-Unis. »

Participer est facile: allez simplement sur le site Web COVIDNearYou.org et dites-leur si vous vous sentez bien ou malade. Si vous ne vous sentez pas bien, ils ont quelques questions de suivi.

«Et nous voulons également que les utilisateurs signalent continuellement. Il est utile que les gens reviennent sur le site Web semaine après semaine pour continuer à signaler les symptômes qu’ils peuvent ressentir ou non. Même si vous êtes en bonne santé, ce type d’information est extrêmement précieux pour nous. C’est pourquoi nous avons créé une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de soumettre leur numéro de téléphone pour recevoir des rappels texte afin de continuer à signaler leur état de santé.

Cela ne prend qu’une minute par semaine pour aider les chercheurs à suivre COVID-19. Si vous voulez le vérifier, allez sur COVIDnearyou.org.

—Bob Hirshon

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)