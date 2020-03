Aidez les professeurs à enseigner le cours d’introduction en ligne populaire et maintenant gratuit de Stanford sur le codage

Bonjour de chez moi, où j’aplanis la courbe et cherche les moyens les plus efficaces pour aider à distance. J’en ai trouvé un excellent pour les aplatisseurs de courbes qui aiment enseigner et / ou coder: collaborer avec des professeurs de Stanford de renommée mondiale pour encadrer un groupe d’étudiants alors qu’ils apprennent à coder à la maison.

Pour la première fois, Stanford ouvre au public sa classe de codage d’introduction très populaire, CS106A, entièrement gratuite. CS 106A, suivi par près de 1 600 étudiants chaque année, a été développé au cours des 30 dernières années par une incroyable équipe de professeurs de Stanford. J’étais autrefois l’un de ces étudiants. J’ai pris le CS 106A avec Nick Parlante et j’ai été époustouflé par la façon dont il était amusant, bien organisé et stimulant. Le cours public condensé, 106A – Code in Place, enseignera les principes de base de la programmation informatique avec le langage de programmation Python largement utilisé.

Ce n’est pas juste un autre MOOC. Oui, il y aura trois conférences filmées par semaine. Mais ce qui rend le CS106A spécial, ce sont ses chefs de section, des mentors qui enseignent à des sections d’étudiants en petits groupes de 40 minutes en dehors des cours. Les chefs de section sont spécialement formés pour aider les étudiants à apprendre de manière interactive et orientée vers la communauté. Afin d’adapter le cours au public d’une manière qui conserve sa magie, Stanford recherche des mentors bénévoles pour remplir le rôle de chef de section pour les étudiants du cours public. Chaque nouveau bénévole signifie que 10 étudiants de plus apprennent à aimer le codage tout en restant à la maison – et cela pourrait entraîner une croissance exponentielle du nombre de personnes dans le monde ayant une pensée critique et des compétences en programmation!

Voici neuf raisons pour lesquelles j’ai appliqué le mentorat à des étudiants qui apprennent à coder pendant COVID-19:

1. Rassemblez et apprenez à connaître un mélange fascinant d’étudiants du monde entier: Si la distance sociale nous a séparés, elle nous a aussi rapprochés. Il sera utile de connecter un groupe d’étudiants d’horizons très différents, tous traversant cette crise mondiale, et de se concentrer ensemble sur l’apprentissage du code.

2. Apprenez de deux professeurs d’informatique légendaires: Les conférences seront prononcées par deux professeurs légendaires de Stanford Computer Science – Mehran Sahami et Chris Piech. En plus d’enseigner ma section de 40 minutes, je me connecterai avec impatience à leurs conférences tri-hebdomadaires de 50 minutes pour obtenir des conseils pédagogiques, de bonnes blagues et une bonne dose d’humanité. Mais je fais des recherches avec Chris et je suis peut-être partiale. Voyons ce que les anciens étudiants de RateMyProfessors.com ont à dire: sur Chris? «Aucun homme n’est parfait. Chris Piech l’est. ” Sur Mehran: «Le professeur le plus inspirant que j’aie jamais eu. Utile, drôle (je veux dire extrêmement drôle) et clair. Il fait de son mieux pour divertir les étudiants. Je n’ai jamais suivi de cours de CS auparavant et maintenant je suis amoureux de la programmation informatique à cause de lui. »

3. Participez à une incroyable communauté de chefs de section de Stanford: Les chefs de section de Stanford ont formé une communauté généreuse, proactive et habilitante, et je veux les connaître ainsi que les autres merveilleux êtres humains de l’industrie, de l’éducation et de la recherche (cela pourrait être vous!) Qui s’inscriront comme mentor.

4. Contribuez à une expérience éducative qui améliorera l’apprentissage en ligne à l’échelle mondiale: L’équipe d’informatique de Stanford a conçu ce cours pour rendre l’apprentissage en ligne plus humain en gardant le rapport élève-enseignant 10: 1. Il s’agit d’une offre unique en son genre de Stanford qui fournira des informations sur la mise à l’échelle d’un apprentissage de haute qualité grâce à l’éducation en ligne. Je travaille dans le laboratoire de Chris Piech et nous partageons un engagement à infuser l’éducation numérique avec une touche humaine

5. Enseignez aux gens des compétences utiles et amusantes: Le codage est amusant et il aide les gens à obtenir des emplois qu’ils peuvent faire à la maison. Au milieu d’un chômage massif, certaines personnes peuvent espérer acquérir une nouvelle compétence à distance, et je voudrais les aider.

6. Solidifier mes propres compétences en codage: L’enseignement m’aidera à consolider mes compétences en les partageant avec les autres. Je vais également pouvoir perfectionner mes compétences en enseignement, en communication et en relations humaines.

7. Renforcez votre résilience à travers cette période tumultueuse: Rejoindre des groupes, aider les autres, entretenir des relations et garder espoir sont autant de moyens éprouvés de renforcer la résilience. Un sondage de 2017 auprès des chefs de section de Stanford a montré que leur expérience était extrêmement positive, avec des améliorations de l’identité et de la collaboration perçue dans le domaine de la science-fiction, et une forte augmentation de la confiance dans l’enseignement et le leadership.

8. Faites les meilleures parties de l’enseignement sans douleur (cela signifie pas de notation): Les chefs de section bénévoles n’ont rien à noter. Nous allons simplement enseigner une section de 40 minutes par semaine pendant cinq semaines. Pour tous les avantages du mentorat et de la croissance, ce n’est pas un engagement très important: 3 heures de formation des enseignants, 1,5 heure / semaine (30 minutes de préparation pour la section, 40 minutes de section d’enseignement et 15 minutes par semaine réunion du personnel) pendant cinq semaines à partir de la semaine du 13 avril. Détails sur ce lien.

9. Augmentez le nombre d’étudiants qui peuvent suivre le cours! Chaque instructeur bénévole donne à 10 étudiants supplémentaires la possibilité de se joindre. Et plus il y a d’élèves qui le font (et disent à leurs amis à quel point il est amusant et facile de coder), plus nous aplatirons la courbe de la maladie et accentuerons la courbe des personnes qui pensent de manière critique et apprennent avec joie. Étant donné le rôle que le déni scientifique a joué pour aider à propager le coronavirus, l’intensification de la courbe de pensée critique peut même contribuer à aplatir la courbe de la maladie.

Si l’une de ces raisons résonne, si vous êtes passionné par l’enseignement, la programmation ou les deux, et si vous avez une connexion Internet suffisamment stable pour un appel vidéo, vous pouvez postuler pour enseigner sur ce lien avant le vendredi 3 avril n’importe où sur terre. Consultez l’annonce pour en savoir plus. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un e-mail à codeinplace@cs.stanford.edu ou DM-moi sur twitter @lisaeinstein.