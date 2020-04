Aînés en résidence: fatigués d’être «enfermés», de la chambre à la salle de bain | Couverture

Madrid, 3 avril (EFE). Felisa, Luis, Asunción, Sagrario et Luis Eusebio ont 433 ans et ils sont inquiets et marre d’être “enfermés” dans leurs résidences. Sans activités ni visites, sa vie se limite principalement à se promener de la salle de bain à la chambre, à regarder la télévision et à parler au téléphone pour se consoler.

Les relations sociales au sein de ses centres, un privé et un public, ont également été considérablement réduites car ils prennent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner dans leurs chambres.

Tous, sauf un de nationalité argentine, étaient des enfants lorsque la guerre civile a éclaté, mais ils se souviennent de l’après-guerre, un temps qu’ils ne comparent pas à la situation actuelle mais qui mène à la même conclusion: il n’y a pas d’autre choix que de persévérer et ils réussiront. .

FELISA OUVRE QUE LA POST-PANDÉMIE SERA “TERRIBLE”

Felisa Capón Martín vit dans une petite pièce d’une résidence publique du quartier de Vallecas, elle n’a “que 85 ans”, elle dévore l’actualité, elle aime la politique, elle s’inquiète de la post-pandémie qui, selon elle, sera “terrible” en raison de l’impact économique , et il pense que plus tard il y aura une “guerre post-politique: la jonque sera jetée avec un fusil et une mitrailleuse”.

Il est scandaleux que les critères d’âge déterminent aujourd’hui un traitement médical différent. “J’ai entendu dire que dans certains ucis ils n’admettent pas l’entrée de personnes de plus de 80 ans, c’est une gifle au visage”, assure une “ennuyeuse” Felisa. En son centre, il y a plusieurs usines fermées, des personnes isolées soupçonnées de coronavirus et les victimes de travailleurs en raison d’infections ont été nombreuses.

Elle dit que les activités sont terminées, bien qu’elle parle au téléphone avec ses enfants et avec un volontaire de l’ONG Grandes Amigos, qu’elle appelle «Merceditas» car elle ne garde pas son nom basque, Saioa. Elle regarde la télévision, lit, fait de la soupe à l’alphabet et a fait une jupe pour un ours.

Felisa trouve un parallèle entre la situation actuelle et l’après-guerre, au cours de laquelle son père est décédé à l’âge de 31 ans peu après son retour du front. Sa mère a dû travailler et elle, la seule fille, est restée enfermée dans sa chambre depuis la fenêtre de laquelle elle a observé une laiterie et quand les vaches sont sorties paître «les garçons sont partis derrière en chantant: ‘brave taureau, jette-toi sur les gens, taureau colorao, jette à tejao ».

LUIS EUSEBIO CRIES PARCE QU’IL EST SÉPARÉ DE SA FEMME

Luis Eusebio Mateo, presque 87 ans, est «un peu fatigué d’être enfermé, mais il n’y a pas d’autre moyen. Il faut le supporter », explique-t-il à l’EFE par appel vidéo.

Ses yeux sont brouillés à chaque fois qu’il parle de Rafaela, sa femme, née l’année du début de la guerre civile, avec laquelle il a combattu “beaucoup 63 ans” de mariés. Il ne peut pas supporter d’être séparé d’elle et bien qu’ils lui permettent de la voir de la porte, il n’est pas satisfait. Vous avez même perdu l’appétit.

“Quand elle est tombée malade (Alzheimer), le monde s’est effondré”, explique Luis Eusebio. Il aime la nouvelle, bien qu’il arrive un moment où “ils se fatiguent, me découragent et je me sens triste, tant de morts et de la lutte des toilettes”. Il apprécie les efforts des travailleurs de sa résidence, située à Estremera (Orpea), au premier étage de laquelle se trouvent des personnes présentant des symptômes compatibles avec COVID-19 et au rez-de-chaussée d’éventuels points positifs.

Elle passe son temps à regarder la télévision, à marcher dans le couloir, à peindre et à parler au téléphone tous les jours avec la famille: «Nous nous consolons comme ça».

L’hypothèse préfère ne pas savoir

Asunción Alarcón a “95 ans et demi” et s’ennuie plus que jamais, coincée dans sa chambre toute la journée, raconte-t-elle par vidéoconférence. Il n’entend pas ou ne voit pas bien. Il manque les activités et les visites de sa famille, bien qu’il leur parle au téléphone.

Il préfère ne pas connaître la nouvelle: «Je n’allume pas la télévision, c’est un désastre; Nous devons accepter ce qui vient. “

La situation est «plus calme qu’avant. Dans le passé, j’ai vécu de mauvaises choses, comme la guerre civile que nous avons sentie tirer de chez nous et la nuit, nous avons regardé et vu le reflet des coups de feu “; Plus tard, elle a pris soin de son mari malade et de ses parents pendant 20 ans.

“Maintenant, ils prennent soin de moi”, dit-il en regardant Nines, le thérapeute Orpea qui l’accompagne pendant l’entretien pour qu’il puisse écouter les questions.

LUIS BAGGAGIO A QUITTÉ SON PAYS LORSQUE VIDELA A JETÉ DES PERSONNES VIVANTES DE L’AVION

Pour Luis, 76 ans, qui a quitté son pays lorsque “Videla tirait des gens vivants depuis les avions”, ce qui se passe est “un cauchemar, mais l’être humain le soutient”.

Dans le passé, le chanteur professionnel de boléros et de tangos, suit de près ce qui se passe dans son pays “où il y a des tas de morts”.

Comme le reste de ses colocataires, il prend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner dans sa chambre », mais il a la« chance »d’être fumeur et sort dans le patio.

C’est tout “très ennuyeux, mais j’ai la lecture et la guitare.” Il ne ressent pas une tristesse particulière – “L’angoisse et la dépression ne sont pas des choses qui vont avec moi”, mais il manque les sorties hebdomadaires avec ses amis.

SAGRARIO SÁNCHEZ: «LES ESPAGNOLS TOUJOURS EN AVANCE»

Sagrario, 89 ans, vient de se préparer avec ses «petites peintures», -il ne quitte pas la pièce sans maquillage-, et son éventail rouge avec son sac l’accompagne pour assister à l’appel vidéo.

Il rate son théâtre et mange avec les autres. Bien qu’il affirme que la télévision est “parfaite”, il reconnaît qu’il souhaite que “tout se passe maintenant”.

Il a toujours la télé allumée et affirme que la situation ne l’inquiète pas pour une simple raison: “Les Espagnols avancent toujours, avec ou sans aide”. “Il faut s’adapter aux situations, je l’ai fait mille fois”