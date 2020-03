Air Nostrum commence à appliquer l’ERTE aux 1 439 employés | Économie

Air Nostrum a commencé à appliquer le dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) pour l’ensemble de son personnel, 1 439 employés, en attendant que l’autorité du travail autorise tout au long de cette semaine la proposition présentée vendredi dernier par l’entreprise.

Cela a été confirmé à EFE par des sources de l’entreprise et du CCOO, qui s’attendent à connaître cette semaine la décision de l’autorité du travail, qui dispose de cinq jours pour confirmer la cause de la force majeure et, dans ce cas, l’entreprise rendra compte des mesures. qui sera appliqué pendant la validité de l’ERTE.