Aislinn Derbez avoue à l’acteur de Gringo ce que beaucoup soupçonnaient

Aislinn Derbez avoue tout sur sa relation avec Mauricio Ochmann L’actrice a eu une conversation en direct avec l’acteur américain Justin Baldoni au cours de laquelle ils ont discuté du mariage. Ses adeptes cette fois n’étaient pas d’accord avec elle

Aislinn Derbez avoue à un acteur gringo ce que beaucoup soupçonnaient de sa relation avec l’acteur Mauricio Ochmann.

L’actrice a entamé une conversation en direct via Instagram avec l’acteur américain Justin Baldoni.

Pendant qu’ils parlaient, Derbez a avoué que “ce qui nous est arrivé, évidemment, était quelque chose à quoi je ne m’attendais pas du tout”.

Il a ajouté que le début du processus “était la chose la plus douloureuse qui pouvait m’arriver”; mais que maintenant elle subissait une transformation et qu’elle était excitée pour l’avenir.

“Nous nous aimons”, a déclaré la fille d’Eugenio Derbez lors d’une conversation intime avec le célèbre.

Au début, ils avaient annoncé à travers leurs réseaux sociaux qu’ils voulaient de l’espace et de la vie privée, de sorte que leurs aveux ont suscité de nombreuses réactions dans le public.

Aislinn Derbez avoue et les gens ne le prennent pas bien

Despierta América a répondu sur son compte Instagram: “@aislinnderbez a ouvertement parlé à l’acteur @justinbaldoni de sa séparation d’avec @mauochmann.”

À quoi beaucoup ont répondu immédiatement en disant qu’il lui semblait inapproprié de faire part de ses intimités avec Ochmann.

“Pourquoi parlent-ils de quelque chose d’aussi intime, ce manque de respect pour une troisième personne, le respect de vous-même en tant que femme, arrêtez de parler de votre vie personnelle et du manque de bon sens, ce sont des choses dont on parle seul avec qui est le père de votre bébé et point final », a reproché Brenda Marroquín.

“Parce que ces comédiens ne peuvent pas durer mariés, quel mauvais exemple pour leurs enfants”, “Ces amours des réseaux et des célébrités vont me finir, un jour amoureux, le lendemain il n’y a pas eu d’amour”, “Très scrutin qu’ils rendent ce public type de conversations, bref chacun avec son chacun “,” je ne comprends pas pourquoi publier quelque chose de si personnel “, ont-ils commenté.

Même Yadira Alcivar a suggéré que la publication aurait pu être une conséquence du coronavirus: “Je veux dire, quel est l’intérêt de télécharger cette conversation … des effets de quarantaine?”

“Et qu’importe s’ils partent s’ils se réunissent?” Lorsque le monde entier traverse des événements plus graves et tragiques, comme une pandémie qui tue des milliers de personnes, DÉJÀ HARTAN », a ajouté Bentley Tova.

“Diosss les personnages publics sont un drame”, “Maintenant ils font un cirque des divorces, si facile qu’il est fini de tourner la page”, “Plus ou moins …? Je ne comprends pas pourquoi devenir public. “” Arrêtez de chercher de la publicité et corrigez vos problèmes conjugaux à la maison avec votre mari. Divorce et pars. Arrêtez de faire des papiers. »Ils ont continué à dire.

Mais certains sont allés plus loin et ont remarqué quelque chose d’étrange dans cette séparation: “L’amour d’un couple s’est transformé en amour des frères par elle”, “euhmm quand elle demande du temps il n’y a pas de retour! S’ils ne résolvent pas moins séparés ensemble, le clic est perdu ».

“Bizarre, wow, je pensais qu’elle était différente, ce n’est pas publié, c’est quelque chose de très personnel, vous voyez de la lumière dans ses yeux en le regardant”, a déclaré Yeni suggérant que quelque chose semblait se produire entre Derbez et son interlocuteur.

“Fille, tout comme tu es si correcte avec ton alimentation et tu es végétarienne et tu donnes un bon exemple à ta fille …. Maintenant fais-le dans ton mariage et si tu ne peux pas te battre pour ton mari, arrête de parler à d’autres hommes et plus de son père . Donnez un bon exemple à votre fille. “Norma a conseillé l’actrice.

Alors qu’Antonia Valentín n’a pas hésité à “terminer” en la comparant à son père, l’acteur Eugenio Derbez: “Celui-ci est sorti comme son père qui avait beaucoup de femmes”.

Êtes-vous d’accord avec tout ce que Aislinn Derbez confesse dans la conversation?