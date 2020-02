Al Pacino est tombé sur le tapis rouge du BAFTA

Al Pacino a trébuché et est tombé sur le tapis rouge du BAFTA en posant pour la presse mondiale avec sa petite amie Meital Dohan. L’acteur de 79 ans semble avoir perdu son équilibre alors qu’il montait les escaliers du Royal Albert Hall, à Londres, où s’est déroulé le grand événement cinématographique. Meital, 40 ans, l’a rapidement aidé à rejoindre son équipe.

Al Pacino a pris l’accident avec humour et a levé les bras en l’air pour montrer aux fans qu’il allait bien. Quelques minutes plus tard, il a posé pour des photographes et offert diverses interviews.

Le célèbre acteur a choisi un costume à pois noir et blanc avec une cravate noire, un manteau bleu marine et des lunettes de soleil noires. Son partenaire, Meital Dohan, portait une robe à imprimé contrastant noir et orange, avec un grand décolleté et une ouverture dans la jambe.

Al Pacino est nommé acteur de soutien pour son rôle de Jimmy Hoffa dans L’Irlandais Dans cette catégorie Il affronte Brad Pitt, qui a de bonnes chances de gagner par Once Upon A Time … A Hollywood, Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes) et Joe Pesci (The Irishman).

De bonne humeur, Al a posé pour les photos sur le tapis rouge à l’arrivée des stars.

S’adressant à la presse, il a parlé de travailler à nouveau avec Robert De Niro. “C’est super, ce qui se passe avec Robert, c’est qu’on peut tout faire. C’est le plaisir que j’ai de travailler avec lui. » Il a également fait référence au processus de vieillissement numérique très discuté que lui et ses collègues ont vécu dans le film.

44 ans se sont écoulés depuis qu’Al Pacino a remporté un BAFTA pour sa performance Le parrain II.

Joker est le favori du meilleur film de cette année avec 11 nominations au BAFTA 2020, tandis que L’Irlandais et Il était une fois … à Hollywood ils sont très proches avec 10 applications chacun. Si les BAFTA suivent le même chemin que les Golden Globes, ce sera une bonne nuit pour les Film de Sam Mendes, 1917, puisqu’il a remporté le prix du meilleur film – drame et meilleur réalisateur à la cérémonie d’Hollywood.