Alan Pulido a marqué son deuxième but avec le Sporting Kansas City et est un leader de la conférence MLS

Pour le deuxième jour consécutif, Alan poli marqué sur Major League Soccer (MLS) Cette fois, il a ouvert le score dans le match entre son équipe, le Sporting Kansas City et le Houston Dynamo, qui s’est terminée par une victoire de 4 à 0.

À la minute 16, l’attaquant mexicain a défini dans la zone avec un droit satiné, croisé et bien placé que le gardien croate Marco Maric n’a pas atteint.

“Bienvenue à Kansas City, Alan Pulido!”, a crié le narrateur américain de la chaîne Fox Sports. Dix minutes plus tard, le Hondurien Roger Espinoza a rendu le 2 à 0 partiel.

Mais la bonne performance d’Alan Pulido ne s’arrête pas là, car Il a également fait sa première assistance en 3 à 0, débordant dans la zone et mettant une passe au centre pour finir le joueur israélien Gandi Kinda, à la minute 65.

Enfin, le quatrième but est venu à la minute 77, à travers Khiry Shelton, après une série de rebonds dans la zone après un corner de la gauche.

Poli est sorti du changement six minutes après la fin, après avoir échangé sa place d’Erik Hurtado.

Il convient de noter que cette C’était la première de l’ancien joueur de Chivas au Children´s Mercy Park, domicile du Sporting Kansas City.

De cette façon Alan Pulido gagne lentement l’amour des fans, qui espère célébrer un nouveau triomphe, après avoir battu les Whitecaps de Vancouver la semaine dernière, ajoutant six points et se classant leader de la conférence Eastern MLS.

La prochaine réunion du Sporting Kansas City sera le Samedi 14 mars contre Atlanta United, au stade Mercedes-Benz.

Pizarro et le premier but de l’histoire de l’Inter Miami

Pour sa part, Rodolfo Pizarro, ancien joueur de Rayados de Monterrey, a fait sa première avec un but avec le jeune Inter Miami, dans le match contre lui DC United, où son équipe a gagné en tant que visiteur 2 contre 1

La cible est arrivée juste à la minute 2. L’équipe de David Beckham a pris la tête du tableau de bord grâce à un excellent jeu de contre-attaque. L’attaquant américain Robbie Robinson a commencé la contre-attaque par derrière le milieu de terrain. Avec une grande habileté, avant d’atteindre la grande surface, il a divulgué le ballon au Scotsman Lewis Morgan. Il a fait le tour de l’aile droite à l’intérieur de la zone et, lorsqu’il a atteint la ligne de fond, a envoyé un centre bas pour que Pizarro ne fasse que pousser le ballon dans le filet.

Comme ça ils ont ajouté les trois premiers points de l’équipe dirigée par l’Uruguayen Diego Alonso, parce que la veille, ils avaient perdu 1-0 contre Los Angeles FC, de la coupe du monde mexicaine Carlos Vela.

Le prochain match de “La Rosanegra” sera le Samedi 14 mars avant Los Angeles Galaxy, commandants de Javier «El Chicharito» Hernández.

Ce sont précisément ces derniers qui n’ont pas passé une très bonne journée. Eh bien, bien des milliers de Mexicains étaient présents au Dignity & Health Sports Park pour le soutenir, dont l’acteur et comédien mexicain, Eugenio Derbez, “Le Chicharito” ne peut toujours pas trouver le but

De plus, son équipe a accumulé sa deuxième défaite consécutive, maintenant tomber 1 à 0 contre Whitecaps de Vancouver, au stade Home Depot Center en Californie. L’équipe locale, dirigée par l’Argentine Guillermo Barros Schelotto, avait une plus grande possession de balle et cherchait les options de buts, mais manquait de force contre le but rival.

Pour sa part, Jonathan Dos Santos réapparu avec l’équipe angelino dans la formation de départ et est sorti du changement dans la seconde moitié par Cuisine Perry

Ce Dimanche 8 mars à 20 h 30, l’autre image de la ville apparaîtra sur scène, Los Angeles FCqui jouera contre lui Union de Philadelphie