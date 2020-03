Alarza: “Les Jeux sont une grande fête pour la planète et la planète n’est pas pour les fêtes” | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Fernando Alarza, quatrième de la dernière Coupe du monde de triathlon, troisième de celle de 2016 – qui s’est installée à Cozumel (Mexique) – et finaliste en Europe en 2018 – à Glasgow (Écosse) – du sport olympique qui rejoint la natation avec le Cyclisme et course à pied, il a déclaré mardi à l’EFE qu’il était d’accord avec le report des Jeux de Tokyo parce que “les Jeux sont une grande fête pour la planète entière; et la planète n’est plus pour les fêtes maintenant”.

“Bien sûr, je suis d’accord avec le report, car j’avais déjà parlé dans ce sens il y a quelques jours. Je pense que les Jeux Olympiques sont une fête pour la planète entière; et maintenant la planète n’est pas pour les fêtes. La décision est la bonne , car c’est celui que la plupart des athlètes, des fédérations et des comités olympiques ont demandé “, a-t-il expliqué lors d’une conversation téléphonique avec Efe depuis son domicile de Talavera de la Reina (Tolède). Alarza, olympienne il y a quatre ans aux Jeux de Rio de Janeiro (Brésil).