Alba Torrens revient devant les tribunaux après 9 mois | Sports pratiques

Alba Torrens, l’un des grands du basket-ball espagnol, est revenu sur les terrains en match officiel ce mercredi, avec son équipe sur Iekaterinbourg Russe dans le match de l’Euroligue, après neuf mois hors compétition en raison d’une blessure au genou.

Le joueur des Baléares a eu ses premières minutes de jeu, dans le match que l’équipe russe a joué à domicile, avant le Venezia reyer, où le technicien d’Ekaterinbourg, également espagnol Miguel Mendez, a profité de la supériorité sur l’équipe italienne, 97-44 à la fin, de sorte que Torrens a eu minutes, neuf, le temps qu’il a pris pour ajouter six points -0 de 2 en coups de deux et 2 de 2 en triplets.

De plus, il est entré sur le terrain pour la première fois alors qu’il restait deux minutes pour terminer le premier quart, lui a donné le temps de donner deux passes décisives et d’ajouter autant de rebonds défensifs et de fautes personnelles, ce qui a ajouté sept évaluations en si peu de temps sur le terrain. .

Renonciation à Eurobasket

En avril dernier, il a été annoncé, dans une déclaration signée par la Fédération espagnole de basket-ball et Alba Torrens elle-même, que l’attaquant international ne serait pas Eurobasket 2019, qui a finalement remporté l’Espagne, en raison d’une blessure au genou.

Un problème musculaire au genou droit avec lequel l’attaquant international a joué tout au long de la saison écoulée, et que les médecins avaient conseillé au joueur de se reposer et de renforcer le traitement. La joueuse a dit qu’elle avait essayé de “la récupérer par tous les moyens pour pouvoir être dans les meilleures conditions avec mon club et dans le but d’être cet été avec l’équipe nationale. Ce n’est pas le cas”.

Son retour se traduira par un grand renforcement pour son équipe, l’un des grands favoris de la victoire en Euroligue 2019-2020, il mène le Groupe A avec neuf victoires et une défaite, ainsi que pour la sélection que ce février a un rendez-vous important à Foshán, à la recherche d’une place pour les Jeux de Tokyo 2020.

Bien qu’il soit possible que la présence d’Alba Torrens soit quelque peu prématurée, pour un peu plus de trois semaines, quelque chose qui Lucas Mondelo Vous devez décider, sur les terres chinoises, l’équipe espagnole les verra avec la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et la Chine, avec trois places en jeu.

Ceci ou pas dans cette pré-olympique, dans le cas où l’Espagne obtiendrait une place, ce sera sûrement une pièce très importante pour l’équipe espagnole à la recherche d’un autre succès du basket féminin, et pourquoi pas ajouter une autre médaille olympique, après l’argent à Rio 2016.

practicodeporte@efe.com