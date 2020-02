Alberto Fernández a déjeuné avec des hommes d’affaires français et s’entretiendra avec le célèbre économiste Thomas Piketty avant de rencontrer Macron

(Envoyé spécial en France) Alberto Fernández est déjà à Paris où il rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron, au dernier moment de sa tournée dans quatre pays européens (il vient d’Italie, d’Allemagne et d’Espagne) à la recherche de supports internationaux de poursuivre sa stratégie de proposition au FMI d’un report des échéances de la dette jusqu’à fin 2023.

Le souhait présidentiel est que Macron ferme la chaîne des succès diplomatiques qu’il a déjà enfilée en Italie, en Allemagne et en Espagne. Macron a déjà entendu la stratégie d’Alberto Fernández sur la dette extérieure et ne s’y est pas opposé. Le président de la France estime que le FMI devrait modifier sa logique d’organisme multilatéral devant les pays émergents et suppose également que Une nouvelle crise politique et économique en Argentine peut affecter les entreprises que les entreprises françaises ont dans le pays.

Georgieva a déjà parlé avec Alberto Fernández et Guzmán, et dans les deux conversations Elle était intéressée par la perspective d’honorer la dette, de reporter les paiements et d’éviter un plan d’ajustement solide pour permettre à l’économie nationale de croître sans interférence ni limitation.

L’ordre du jour du président et de son entourage dans la capitale française a commencé par une petit déjeuner qu’il a partagé avec un Trente dirigeants d’entreprise à l’ambassade d’Argentine à Paris.

Puis, à 11 heures (7 en Argentine), Fernández visitera le économiste Thomas Piketty, dont le dernier livre s’intitule “Capital et idéologie”, dans ses bureaux du Center for Economic Policy Research.

A 13h20 heure locale (9h20 dans notre pays), le président argentin et son entourage se rendront au palais de l’Elysée, siège de la présidence de la France, où, après avoir posé pour la photo officielle, les chefs d’État garderont une réunion privée et plus tard, avec leurs délégations respectives, ils participeront à une réception qui accueillera également des Argentins installés à Paris et excellant dans les arts, les sciences et les sports. Une fois terminé, il est prévu de déclaration commune

De là, le président argentin rencontrera le politologue français Alan Rouquié, spécialiste d’Amérique latine qui a étudié le péronisme et le rôle de l’armée en Argentine. Certains de ses livres sont Le siècle de Péron. Essai sur les démocraties hégémoniques (2017), Le pouvoir militaire et la société politique en Argentine (1981) et L’État militaire en Amérique latine (1984).

Il déménagera plus tard Institut d’études politiques de Paris, connu sous le nom de Sciences Po, où conférencier d’honneur d’une conférence pour les étudiants locaux et dont le titre est “Quel avenir pour les relations entre l’Amérique latine et l’Europe? La perspective argentine”.

Avant de prononcer la conférence, il rencontrera les titres des Assemblée des citoyens argentins en France, qu’en janvier 2018, avant la visite de Mauricio Macri dans ce pays, il avait considéré dans une lettre ouverte que le président argentin avait provoqué «une régression démocratique» et «une dérive autoritaire», tout en revendiquant «la liberté de Milagro Sala et tous les prisonniers politiques. »

Après avoir donné la conférence, Fernández tiendra une réunion avec les dirigeants de Compagnie pétrolière française Total puis éventuellement dialoguer avec le haut représentant de la politique étrangère de l’Union européenne (UE), l’espagnol Josep Borrell, qui a l’intention de se rendre de Bruxelles à Paris pour le rencontrer, bien qu’il ne soit pas exclu qu’ils tiennent une vidéoconférence.

Demain jeudi, Alberto Fernández rencontrera organisations de défense des droits de l’homme, réunion à laquelle le ministre de la Justice se joindra, Marcela Losardo, puis tenir une réunion bilatérale avec les gestionnaires de la multinationale française des mines et métaux Eramet, qui recherche des financements pour développer un nouveau projet lithium en Argentine. À 18h30 locale (14h30 Argentine) le chancelier Felipe Solá il verra son collègue français, Jean-Yves Le Drian.

L’arrivée à Buenos Aires du président et de son entourage est prévue pour Vendredi.