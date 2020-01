Alberto Fernández a demandé aux consommateurs de signaler les entreprises qui ne respectent pas les prix des soins

Président Alberto Fernandez Il a fait référence, via son compte Twitter, au plan de Prix ​​des soins, avec laquelle le gouvernement cherche à aider les consommateurs en période de forte inflation, et a demandé aux consommateurs de signaler la non-conformité dans les magasins attenants.

«Nous renouvelons le programme Price Care avec de nouveaux produits et des marques leaders. Nous sommes là pour prendre soin de vous. Nous voulons préserver la poche de ceux qui travaillent et vivent avec des salaires. Battre l’inflation a besoin de vous. Dites-nous qui augmentent les prix et rompent les accords», A déclaré le président.

La nouvelle version de ce plan Il vise à prendre soin des poches des secteurs les plus battus des quatre dernières années, et aura un panier avec des marques de première ligne, avec environ 300 produits.

Le nouveau panier contient moins de produits que le gouvernement du Mauricio Macri. Cependant, du portefeuille Développement, ils soulignent qu’il aura «de consommation de masse et nécessaire au quotidien” Certaines des marques qui ont transcendé sont le brasseur Quilmes, la cafetière Nescafé et la couche Pampers.

La décision du gouvernement de donner un nouvel élan au programme Care Price est due à la nécessité de mettre en œuvre mesures immédiates faire face à la escalade inflationniste, après une année 2019 qui a enregistré la plus forte inflation en près de trois décennies.

Après un 2018 avec un niveau de prix qui a touché 50%, l’année dernière a finalement clôturé l’année dernière à la valeur la plus élevée des 28 dernières années, comme le rapporte l’Institut national des statistiques et du recensement (INDEC)

Comme prévu, l’indice des prix à la consommation (IPC) de décembre était de 3,7%, ce qui a la hausse des prix tout au long de 2019 grimpe à 53,8%. Le produit qui a affiché la plus forte inflation est la nourriture et les boissons, très sensibles à la variation du dollar, qui a presque doublé en un an, passant de 38 $ à 63 $ entre janvier et décembre.