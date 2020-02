Alberto Fernández a dîné avec des amis pour dire au revoir à Argüello et Iribarne, qui se rendent aux ambassades des États-Unis et de l’Uruguay

En guise d’adieu à Jorge Argüello et Alberto Iribarne, qui se rendent bientôt dans les ambassades des États-Unis et de l’Uruguay, respectivement, le président Alberto Fernández a organisé un dîner à Quinta de Olivos avec ses amis les plus proches.

Avec l’idée originale de célébrer le 63e anniversaire de l’actuel député et ancien représentant de l’Argentine devant le Vatican, Eduardo Valdés, le président national est revenu rassembler son cercle le plus proche, comme il l’avait déjà fait fin décembre, peu de temps après après avoir repris le devant de la Casa Rosada.

En plus des principaux ambassadeurs divertis et futurs, la réunion a également participé Claudio Ferreño, chef du bloc des législateurs de Buenos Aires du parti au pouvoir; Guillermo Olivieri, secrétaire du culte; Julio Vitobello, secrétaire général de la présidence; Carlos Montero, administrateur général de la Nation; Michelangelo Pesce, chef de la Banque centrale et directeur de la Banque nationale, Raul Garre.

Le repas, qui s’est déroulé ce samedi soir à la résidence officielle, a servi de destin d’adieu à Argüello et Iriberne, qui dans les prochains jours doivent quitter le pays pour s’installer dans leurs nouvelles destinations.

Le tout nouveau envoyé aux États-Unis est peut-être celui qui a l’une des tâches diplomatiques les plus importantes pour l’Argentine, car il sera chargé de coordonner les représentants nationaux aux Nations Unies. (ONU), l’Organisation des États américains (OEA), le Fonds monétaire international (FMI)le Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement (BID), en plus d’être Sherpa (sorte de négociateur ou facilitateur d’accords) dans le G20 Cela se fera en Arabie Saoudite.

Argüello, qui était déjà ambassadeur à Washington sous le second gouvernement de Cristina Kirchner, reprendra ce poste avec l’approbation des autorités de la Maison Blanche, qui, il y a quelques jours, l’a reçu dans la capitale américaine.

Au cours de ce voyage, il a atteint une réunion avec le président Donald Trump, après quoi le diplomate a estimé que il faut être “raisonnablement optimiste” face au soutien qu’Alberto Fernández a obtenu lors de sa dernière tournée de L’Europe, dans la perspective de la nouvelle négociation de la dette avec le FMI.

En outre, Argüello a déclaré avoir trouvé un “Volonté générale de la part des responsables des différents secteurs du gouvernement américain, en commençant par Trump lui-même, pour résoudre le problème que pose l’Argentine concernant la dette extérieure ».

Pour sa part, Iribarne est un leader justicialiste vétéran Il a occupé plusieurs postes tout au long de sa carrière politique, intégrant les cabinets de Carlos Menem, Eduardo Duhalde et Néstor Kirchner dans différentes opportunités. Pendant l’administration de Cristina Kirchner Il a été proposé pour l’ambassade devant le Vatican, mais sa candidature a été rejetée par le Saint-Siège parce qu’il s’agissait d’une personne divorcée, la même raison que la nomination de Luis Bellando a été récemment annulée.

Enfin, le fonctionnaire péroniste historique représentera l’Argentine en Uruguay, il sera donc responsable des relations avec le gouvernement de Luis Lacalle Pou, qui assumera la présidence de ce pays le 1er mars: Alberto Fernández prévoit qu’il ne pourra pas assister à la cérémonie car ce même jour, il doit être à Buenos Aires pour l’ouverture des sessions ordinaires du Congrès.

Le dîner d’hier a imité le déjeuner qu’il a organisé après Noël et peu de temps après son arrivée à la Casa Rosada. A cette occasion, le président national a également réuni son groupe d’amis intimes, bien que ce soit dans son bureau, où il a servi un menu “très léger”.

«Je travaille 24 heures sur 24 et avec beaucoup d’adrénaline chaque jour parce que nous devons faire avancer le pays immédiatement et nous ne pouvons pas perdre de temps. Mais Je ne me sens pas submergé par ça», A déclaré Alberto Fernández à ses proches de longue date lors de cette réunion.