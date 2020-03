Alberto Fernández a exclu une DNU qui impose des sanctions à ceux qui violent la quarantaine des coronavirus

Lors d’une réunion convoquée d’urgence au premier étage de la Casa Rosada, Alberto Fernández, Santiago Cafiero et Vilma Ibarra ont discuté des mesures coercitives que le gouvernement devra prendre pour empêcher que la violation de la quarantaine ne multiplie les cas de coronavirus en Argentine. Le président et le secrétaire juridique et technique sont des experts en droit pénal et savent que Il est impossible d’établir une loi pénale par un décret de nécessité et d’urgence (DNU).

Dans ce contexte, Alberto Fernández, Ibarra et Cafiero ont étudié à travers quel instrument juridique ils peuvent imposer des sanctions pour avoir violé délibérément un ensemble de quarantaine destiné à protéger la santé publique contre un virus qui a explosé en Chine et qui est maintenant une pandémie mondiale. Pour ce cas précis, violation intentionnelle ou coupable de la quarantaine, il n’y a pas de règle pénale positive. Et vous ne pouvez pas en créer un via un DNU.

Après la réunion au bureau présidentiel, Ibarra est retourné dans ses bureaux et s’est enfermé avec son équipe de conseillers pour donner forme aux instructions d’Alberto Fernández. Le secrétaire juridique et technique travaille contre la montre pour rédiger une poignée de résolutions qui seront publiées demain au Journal officiel.

De toute évidence, il n’y aura pas de décret de nécessité et d’urgence. C’est ce qui a été résolu dans le conclave convoqué par Alberto Fernández en début d’après-midi.

Le président peut délivrer un DNU “lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas de suivre les procédures ordinaires prévues par la présente Constitution pour la sanction des lois, et il ne s’agit pas de normes qui régissent les questions pénales, fiscales, électorales ou le régime des partis politiques», Établit l’article 99, troisième partie de la Constitution nationale.

En ce sens, Alberto Fernández n’a pas pu signer un décret de nécessité et d’urgence imposant des sanctions pour la violation de la quarantaine ordonnée pour contenir l’avance du Coronavirus en Argentine.

En revanche, dans le Code pénal actuel, il n’existe pas de norme unique établissant que la violation de la quarantaine est punissable. En droit moderne, l’absence de sanction pour un comportement répréhensible, ne peut être remplacée par l’application d’une norme proche ou similaire. L’analogie n’est pas possible.

Le plus proche d’une législation positive est l’article 202 du Code pénal: “Il sera puni d’un emprisonnement ou d’un emprisonnement de trois à quinze ans, celui qui va propager une maladie dangereuse et contagieuse pour les gens. ”

C’est une règle qui a été imposée dans le code en 1921, et dont l’objectif était de punir la propagation des maladies vénériennes, affectant ainsi la santé publique en général.

Ensuite, dans une perspective de strict respect des normes constitutionnelles, il n’y a aucun moyen d’appliquer l’article 202 aux personnes rentrées de l’étranger et ils ont décidé de leur plein gré de violer la quarantaine fixée par le gouvernement pour protéger la santé publique.

“J’ai dit hier que nous devions changer la question de la quarantaine et cela va être résolu aujourd’hui. La personne qui accomplit cette quarantaine de 14 jours est obligée de s’isoler chez elle. Ce n’est pas volontaire, ce n’est pas une recommandation: vous devez le faire avec les conséquences que cela implique et s’il ne se conforme pas, il commettra un crime qui met en danger la santé publique », a déclaré le président dans des déclarations journalistiques.

Alberto Fernández est dans un corcet juridique. Le chef de l’Etat a l’intention de mettre à exécution ses menaces contre les éventuels contrevenants à la quarantaine, mais il ne peut pas le faire par DNU, il n’y a pas non plus la possibilité légale d’une demande par analogie. Ce serait illégal.

La sanction de l’article 202 se réfère à celle qui propage la maladie, et Alberto Fernández cherche une règle qui punit les responsables de la violation de leur propre quarantaine obligatoire de leur plein gré.

Dans ce contexte, il y avait deux variables possibles: une résolution demandant la mise en quarantaine et l’approfondissement des contrôles administratifs, ou soumettre d’urgence au Congrès un règlement établissant une sanction pour violation de la quarantaine CoronaVirus.

S’il n’y a aucun changement de dernière minuteLa voie juridique choisie serait une poignée de résolutions liées à certains domaines ministériels et à certaines activités économiques et sociales.