Alberto Fernández a exposé ses limites économiques, a souligné la justice et a fixé un programme d’avortement

En accord avec les difficultés et la nécessité de réactiver les attentes pour ancrer leur management, presque linéaire, cette ligne a franchi l’heure et dix-neuf minutes du discours présidentiel au Congrès. Alberto Fernandez était très dur avec l’héritage macrista, égal ou supérieur à celui de son discours d’hypothèse. Comme contracara, a répété que vient de terminer 81 jours de gestion, qu’il a décrit comme une approche de la crise et des ajustements visant à “rassurer” l’économie, l’inflation étant une grande tâche en suspens. Il s’est démarqué comme un point central la dette, bien qu’il n’ait donné aucun indice sur les propositions et le programme. Et à la fin, il a marqué des problèmes plus précis et à fort impact: La justice, avec au moins des zones grises, et la légalisation de l’avortement, l’annonce la plus puissante pour inaugurer ce nouveau cycle législatif.

La présentation au Congrès était bien sûr différent lors de sa première en décembre devant l’Assemblée législative, remettant naturellement l’acte sur la Plaza de Mayo. Plus formel. La Chambre des députés était bondée et le président il a de nouveau applaudi –Qui a dégénéré en ovation en anticipant le projet d’avortement- mais avec un climat plus mesuré de la nouvelle décision. Aussi la rue, avec une mobilisation plus limitée. En dehors de la mise en scène, le bilan politique inclus données importantes mais moins visibles, omissions, avec lecture pour le front interne.

Le président a consacré un bref passage à la politique étrangère, avec des références mondiales aux relations avec les pays développés et émergents. Et avec quelques lignes dédiées à la région, notamment le développement du Mercosur. Il a évité de parler de sujets sensibles, comme le Venezuela. Plus notoire, en termes domestiques et dans sa relation avec Cristina Fernández de Kirchner, était que il n’y avait aucune mention des détentions arbitraires, des prisonniers politiques comme catégorie refusée et loi quand il a été prolongé dans le chapitre judiciaire. Il ne s’agissait pas soldes auquel il a fait référence comme objectif général presque à la fin de sa présentation.

Les premières minutes du discours présidentiel ont été divisées presque également pour parler de la situation héritée, de son début difficile et complexe et de la tâche suivante, qui avec un coup de pinceau épique défini comme “Cyclopean” et avec un AVC fondamental décrit comme la construction d’un nouveau contrat citoyen, inclusif, solidaire et durable.

Là-haut, cela ressemblait à la sculpture d’un cadre. Tout le développement de votre message de dette plongé dans la gravité comme élément de conditionnement et nourri l’idée que rien ne sera spécifié comme programme jusqu’à ce que la renégociation soit résolue. Il a évoqué, bien entendu, le soutien politique reçu lors de ses visites en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Il a remercié le pape François pour sa position. Et il a souligné les pourparlers avec le FMI et les coïncidences sur l’insoutenabilité de la dette. Cela a mis un terme à la référence plus large à l’économie.

Aucune grande annonce n’était attendue dans ce domaine et il n’y en avait pas, ou il y en avait peu et imprécis. Il prévoyait envoyer un projet à relancer l’activité pétrolière, à commencer par Dead Cow. Aussi signaux réaffirmés à l’exploitation minière. Plus large a été la ratification de l’impulsion à un Conseil économique et social. C’étaient des titres, dont le Congrès attendra maintenant les textes. Plus explicite, mais sans donner de chiffres et de points, c’était de confirmer que progressera avec une rétention accrue des exportations d’origine rurale. C’est un sujet qui tend la corde avec le secteur et est en pourparlers avec le Bureau de Liaison. La question est de savoir si ce ne sera que du soja et, plus important encore – discutable non seulement sur le plan économique -, combien contribuerait-il à l’État dans la collecte et quel serait son sens objectif ou politique.

Le président a répété le concept d’une contribution nécessaire de tous les secteurs, les critères d’attention initiale aux groupes sociaux les plus vulnérables constituant la première étape de la reprise économique. Il a expliqué, par exemple et comme le parti au pouvoir l’a fait au Congrès, chiffres sur la répartition des actifs de retraite pour la controverse, une façon de rejeter le concept d’ajustement. Et il n’a donné aucun indice sur ce qui allait venir, légalement, comme un nouveau système de mobilité.

Alberto Fernández sait bien sûr que c’est un sujet particulièrement sensible car il traverse une bonne partie de la société, maintenant et à l’avenir. Perçoit de même que l’inflation est peut-être l’élément plus corrosif et chronique pour toute direction: il a averti qu’il n’est pas facile d’inverser cette tendance. Ce sont deux des sujets auxquels il a consacré plus de minutes, avec des revendications de solidarité, des avertissements généraux – en particulier pour les formateurs de prix, mais sans s’inquiéter des mesures juridiques spécifiques – et une demande implicite de patience aux classes moyennes.

Les questions les plus concrètes sont restées pour les dernières pages du discours, et en même temps elles apparaissent comme les plus puissantes en termes d’agenda, avec la dureté de l’économie: réforme judiciaire et légalisation de l’avortement. Ce sont des questions à fort impact et nous devrons attendre les textes pour voir comment ils divisent les eaux, pas seulement dans l’arène politique.

Le président a ratifié les grandes orientations d’une réforme de la justice fédérale visant à désarmer le pouvoir de Comodoro Py et donner plus d’importance aux procureurs dans le système accusatoire. Les craintes ont à voir avec l’avenir de la corruption provoque. Aussi, avec le rôle du ministère public. Le gouvernement l’accompagne d’un décret qui, selon lui, devrait définitivement limiter le rôle des services de renseignement. Ce sont deux questions sensibles, avec des obscurités partagées et avec un débat assuré.

L’annonce qui a eu le plus grand impact a été, du moins au début, l’envoi en dix jours d’un projet de légalisation de l’avortement. Cette fois, il viendra sous l’impulsion du pouvoir exécutif. C’est un changement notable Concernant le débat précédent, ouvert ou facilité par la direction de Mauricio Macri, mais sans l’impulsion de son propre texte, mais permettant la dynamique du Congrès. Alberto Fernández a réitéré qu’il l’accompagnera également avec un «Plan des 1000 jours», pour garantir l’attention de l’État aux femmes enceintes et à leurs enfants dans les premières années de leur vie.

C’était le coup épais. Concernant l’avortement, le président a déclaré que le projet “Interruption volontaire de grossesse”. Des sources gouvernementales l’avaient proposé comme une initiative conforme à la revendication de la Campagne nationale pour le droit à un avortement légal, sûr et gratuit. C’est ce qu’attendent les législateurs engagés dans cette position, même si avec des questions sur des points spécifiques concernant les délais et les objections de conscience, par exemple. C’est clair que rouvre les fissures dans presque tous les blocs et qui transcende beaucoup le Congrès.

Ce qui vient ensuite, au Congrès, ce sera l’arrivée des projets. Dans le cas de la légalisation de l’avortement et du “Plan des 1 000 jours”, le gouvernement avait déjà prévu un geste commun pour éviter la fissure vert-bleu. Pour le reste des problèmes, il y avait quelques invocations à la convergence politique et référence concrète à l’opposition pour soutenir la loi sur la soutenabilité de la dette. Peut-être deux références à Raúl Alfonsín ont été enregistrées, une à Nestor Kirchner et une à Perón. Cela et l’hommage à Belgrano, dans le prélude à des batailles politiques et une voie économique très difficile, selon la description présidentielle elle-même.