Alberto Fernández a fait référence à la décision de River de ne pas jouer et a anticipé ce qui se passera dans le football argentin

Samedi après-midi, il y a eu un événement inhabituel dans le football argentin. Lorsque les arbitres ont essayé d’entrer dans le Monumental, où ils ont dû jouer Rivière y Atlético Tucumán dans le match correspondant à la première date de la Super League Cup, les autorités n’ont pas pu entrer dans le stade car la direction du millionnaire a fermé ses portes pour prendre les précautions nécessaires pandémie de coronavirus.

Le club de Buenos Aires, à travers un communiqué, a indiqué qu’à partir de samedi 14 mars allait fermer ses portes. L’institution présidée par Rodolfo D’Onofrio Il a assuré que c’est ainsi qu’il cherche “protéger la santé des partenaires, des employés et des milliers de personnes qui assistent quotidiennement aux différentes activités»En raison de la situation que traverse le pays en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette mesure unilatérale a suscité une réponse rapide de la Super ligue. L’entité, aujourd’hui en charge de Marcelo Tinelli, l’homme choisi pour faire face à la transition pour le retour du football de première division à l’AFA après la démission du Horacio Elizondo y Jorge Brito (Vice-président de River), a signé une déclaration qui prévoit que River pourrait être sanctionné.

Interviewé par Radio Mitre, Alberto Fernández, a parlé de la situation et a souligné sa position: “Comme je suis un fan de football, Je sais qu’il y a un différend. Il me semble que ils voulaient charger dans River une décision individuelle. Je sais que il y a un différend entre la rivière et les autres clubs, mais cela avait plus à voir avec ce qui s’est passé avec un joueur de réserve qu’avec la décision de ne pas jouer au football »,

Le footballeur mentionné par le président est Thomas Rodriguez, jeune défenseur du millionnaire qui a été isolé à titre préventif et a subi des examens médicaux pour vérifier un éventuel cas d’infection au COVID-19, mais les contrôles ont donné un résultat négatif. Pourtant, l’institution de Buenos Aires a choisi d’annuler toutes ses activités.

“Il me semble que le football, comme tout spectacle qui rassemble des gens, c’est bien qu’on ne le fasse pas. Si vous voulez jouer à huis clos, je pense que c’est magnifique. Si la télévision permet également à tout le monde de la diffuser encore mieux“Il a remarqué Fernandez. Et ajouté: “Nous devons arrêter l’Argentine pendant dix jours pour empêcher le virus de circuler“

“C’est un effort que nous devons tous faire, nous devons oublier nos différences et prendre soin de nous. Plus tôt nous arrêterons cela, moins l’hiver sera risqué. Je ne peux pas garantir que la maladie ne progresse pas, mais nous pouvons éviter de nouvelles victimes“Le fonctionnaire a conclu.

Quelle sanction River pourrait-elle recevoir? Selon le Article 109 Violation et sanctions de l’AFA l’institution serait sanctionnée de “Perte de match, déduction de points et amende“

“Perte du match en déduisant les points correspondant audit match plus trois autres qui seront soustraits du tableau des positions du championnat officiel respectif à la fin du match et une amende conformément aux dispositions du présent article 109e, au club dont l’équipe NE PRÉSENTE PAS aux ordres de l’arbitre dans le délai péremptoire de quinze minutes à compter de l’heure officiellement fixée pour le début du match », rapporte le règlement.

De cette manière, Rivière il perdrait son match contre le doyen, 3 unités seraient escomptées et recevrait une amende économique équivalent à la valeur de 2250 billets, étant une équipe de première division.