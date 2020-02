Alberto Fernández a insisté pour critiquer les détentions arbitraires: “Au cours des dernières années, le contentieux a été réglé en Argentine”

“Ces dernières années, Lawfare a été installé en Argentine. Ensuite, j’ai remis en question la compétence judiciaire et médiatique du pouvoir politique qui a permis la persécution et la détention arbitraire d’opposants. Plus jamais à une justice qui décide et persécute selon les vents politiques», A écrit le président en introduction.

Ensuite, la vidéo a montré une compilation des déclarations du président sur la question. «En Argentine il y a des arrestations arbitraires qui ne devraient pas continuer. Beaucoup de ces personnes sont en prison depuis des années, inutilement, car la loi de procédure leur permettrait de subir ces procès en toute liberté», A déclaré Alberto Fernández dans le premier fragment, daté du 19 août 2019.

«Lors de la précédente gestion du gouvernement national (2015-2019), l’Argentine a subi de graves violations des droits de l’homme. L’état de droit a été systématiquement violé, par l’application régionale des tactiques de persécution de Lawfare. Le rapporteur spécial sur l’indépendance des magistrats et des avocats de l’ONU, Diego García Sayán, a publié un rapport mettant en garde contre «l’existence d’un plan systématique et structurel d’intimidation de la magistrature en Argentine» », a poursuivi la compilation, non plus avec ceux du président actuel, mais avec des légendes superposées aux images.

Par la suite, des exemples de ces tactiques ont été cités, selon la vision du parti au pouvoir: «Nomination par décret en commission des juges de la Cour suprême de la Justice de la Nation, espionnage illégal et l’extorsion contre les hommes d’affaires et les chefs de l’opposition, ingérence des services de renseignement en justice fédérale, abus de la figure repentante d’extorquer et d’obtenir de faux témoignages, causes armées et les détentions arbitraires. ” À leur tour, il a été noté que “depuis le 10 décembre 2019” ils “reconstruisent l’état de droit, avec la pleine validité de toutes les garanties pour les citoyens”.

Pour fermer la vidéo, qui La vice-présidente Cristina Kirchner a retweeté, deux autres extraits du président ont été présentés faisant référence à la question lors du discours qu’il a prononcé au Congrès le jour de son entrée en fonction.

Auparavant, le projet des cinq sénateurs officiels avait été dévoilé, qui avait été remis fin janvier à la commission Justice et Affaires criminelles pour discussion. Si une loi telle que celle qu’ils tentent de promouvoir était en vigueur, des personnalités telles que Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D’Elía, Fernando Esteche, César Milani, Amado Boudou, Milagro Sala et José López n’auraient pas été arrêtées à titre préventif. Dans les trois derniers cas, il existe déjà des condamnations fermes. Cristina Kirchner a elle-même reçu des demandes de détention préventive à la suite des affaires dans lesquelles elle est poursuivie, mais le Sénat n’a jamais avancé dans l’anarchie. Enfin, la semaine dernière, la Chambre fédérale de cassation pénale a décidé d’annuler le mandat d’arrêt contre lui dans le cadre de l’affaire des cahiers et les demandes d’arrestation ne pèsent plus sur lui.

L’initiative énumère neuf conditions pour demander l’annulation des mandats d’arrêt, parmi lesquels «publication de contenu par un ou plusieurs médias de masse qui aurait pu affecter la perception du public en ce qui concerne le principe de l’innocence de celui visé par la résolution »,«le manquement grave aux délais de procédure qui pourrait affecter les principes du délai raisonnable pendant le déroulement de la procédure, le droit à une procédure régulière »et le«mauvaise mise en œuvre des garanties procédurales qui réglementent l’intervention d’un témoin protégé et / ou d’une personne repentie ».