Alberto Fernández a participé à une messe au Vatican à laquelle le Père Mugica et le général Perón ont été rappelés

(Spécial envoyé à Rome)

Après 8 heures du matin, heure de Rome (5h00 de l’Argentine), Le président Alberto Fernández et son entourage se sont rendus au Vatican pour participer à une messe offert par l’évêque Marcelo Sánchez Sorondo. Au même endroit, en novembre 1972, Sánchez Sorondo lui-même et le père Carlos Mugica ont offert un poste similaire à l’ancien président national Juan Domingo Perón avant son premier retour au pays, a eu lieu le 17 de ce même mois et de la même année.

L’évêque a intitulé la messe vendredi comme “Réconciliation” et y a appelé “à l’union de tous les Argentins”. Devant la chaire, se trouvait le chef de l’Etat argentin; la première dame, Fabiola Yáñez; le chancelier Felipe Solá; le ministre de la justice, Marcela Losardo; le secrétaire du culte, Guillermo Oliveriet le secrétaire aux Affaires stratégiques, Gustavo Béliz.

Au cours de la messe, Mgr Sorondo a rappelé son entretien avec Perón à Rome et a souligné que le général décrivait l’avenir de l’Argentine, bien qu’à cette époque, il ne pouvait pas prédire un fait qui l’aurait sûrement surpris: la désignation de Jorge Bergoglio comme Pape, en mars 2012.

À la fin, Sorondo a conduit la délégation dirigée par Alberto Fernández à le tombeau de Jean Paul VI, où il a fait une référence historique, a exhorté le président à unir l’Argentine et a ensuite dit au revoir. Puis, devant l’audience papale, le président national et la délégation officielle qui l’accompagnait sont arrivés sur la place centrale du Vatican, en face de la basilique Saint-Pierre, pour visiter une statue sur l’immigration.

A 10h30 en Italie (6h30 à Buenos Aires) Francisco attendra la délégation argentine à la bibliothèque du Saint-Siège pour la rencontre convenue avec le chef du Front de Todos.