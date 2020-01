Alberto Fernández, après la rencontre avec le pape: “Je l’ai vu inquiet pour le peuple argentin et la dette, il fera ce qu’il peut pour nous aider”

Le pape François et Alberto Fernandez ont parlé pendant 44 minutes à la Bibliothèque du Vatican. Ce fut une réunion détendue, au cours de laquelle ils ont abordé diverses questions de la réalité argentine. “Je l’ai vu inquiet pour le peuple argentin et la dette, il fera ce qu’il peut pour nous aider”, a déclaré le président. Infobae.

“Ce fut une réunion très agréable, parler de ce qui se passe en Argentine et dans le monde, écouter leurs conseils, ce que les prêtres villeros d’Argentine font contre la pauvreté, c’était très réconfortant”, a déclaré Fernández, qui après la réunion Avec le Souverain Pontife, il a ensuite rencontré Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège. Et il a fait remarquer: “Il était très généreux dans son traitement et dans ses paroles.”

La légalisation de l’avortement n’a pas été discutée. Ni sur le Venezuela. Oui, ils ont parlé de la dette extérieure: “Je lui ai demandé de m’aider et il m’aidera”.

Fernández a poursuivi: «Le pape et moi avons une obsession, qui est d’unir les Argentins. L’Argentine doit mettre fin au temps des différences. Nous devons nous respecter mutuellement. Lorsque cela se produira, le pape viendra dans le pays. »

«Je l’ai vu inquiet pour le peuple argentin et la dette. Le Pape fera ce qu’il peut pour nous aider. Je l’ai remercié que les prêtres villeros luttent contre la faim et la pauvreté et lui ai demandé de continuer à le faire », a déclaré le président et a ajouté: “Le Pape partage le diagnostic de la pauvreté et de l’inflation en Argentine”.