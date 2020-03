Alberto Fernández: “Arrêtons l’Argentine pendant 10 jours et restons dans nos maisons”

Un jour où il y aura des réunions clés pour définir ce qui va arriver aux classes et à l’économie en raison de la négociation de la dette au milieu de la pandémie du virus Covid-19, Alberto Fernández a prévu que le gouvernement évalue la possibilité d’installer la quarantaine obligatoire pour tous les citoyens.

“Nous analysons la possibilité de faire une coupe pour donner aux gens la possibilité de rester à la maison. Une série de jours où nous disons: “Pendant cette période, tout le monde reste à la maison.” C’est avancé, on cherche le moment“Le président a déclaré lors d’un dialogue avec les journalistes Antonio Novas et Romina Calderaro sur Radio 10.” Si nous pouvions faire en sorte que tout le monde reste à la maison pendant une semaine entière et les rues vides, eh bien. Mais pour ce faire, vous devez également tenir compte du fait que cela a des conséquences économiques“

“Tout ce que vous pouvez faire pour les gens en ne conduisant pas est mieux si vous le faites. Si vous pouvez rester à la maison, restez. S’ils tolèrent votre absence au travail, restez. Le virus circule parce que nous circulons“Fernández a répondu à la question de savoir si des mesures étaient en cours d’évaluation pour contrôler la progression du virus dans les trains, les métros et les bus.

«Si nous prenons les transports en commun et que quelqu’un tousse ou éternue près de nous, il est très possible que le virus nous atteigne. Si quelqu’un tousse, le couvre de sa main et touche la main courante, le virus peut survivre 6 heures dans ce passage de métal de 6 heures, et si quelqu’un y touche, il est très possible qu’il le contracte », a-t-il expliqué. “Donc, tout ce que nous pouvons faire pour restreindre les rassemblements publics (être dans la rue, prendre les transports, aller au théâtre, aller au cinéma) est le bienvenu.”

Le président a annoncé que dans les prochaines heures, le ministre de l’économie, Martín Guzmán, le rencontrera pour analyser l’impact économique de la pandémie. “Nous sommes en récession et nous ne pouvons pas la laisser s’aggraver. Lorsque vous songez à prendre une mesure comme celle que je dis, ce que je dis, c’est qu’à cette époque, certains secteurs ne fonctionneront pratiquement pas. Pour tout cela, des mécanismes de compensation doivent être recherchés afin que ceux qui cessent de produire puissent survivre. “

En ce sens, Fernández a ordonné au chef du Palacio de Hacienda de préparer un ensemble de mesures d’urgence pour faire face aux effets de la crise sanitaire en Argentine que préserver les revenus des travailleurs, soutenir -au moins- ceux actuels taux de consommation, profiter aux investissements pour les petites et moyennes industries et réduire la pression fiscale pour encourager la production locale.

Un autre point qui génère de l’incertitude quant aux mesures prises par le gouvernement pour contrôler la pandémie est de savoir si elle deviendra effective. la suspension des cours dans les écoles primaires et secondaires de partout dans le pays.

Fernández a confirmé qu’une décision sera prise à cet égard après une réunion prévue ce dimanche à 17 heures à Olivos. avec Nicolás Trotta, ministre de l’Éducation de la Nation, et une équipe d’experts dans le domaine. Il a également indiqué que le gouverneur de Buenos Aires assisterait à la réunion, Axel Kicillof, avec le ministre de l’Éducation et de la Santé de la province de Buenos Aires, car c’est la province la plus touchée par cette mesure.

«Lors de la dernière réunion que nous avons tenue, nous avons consacré plus d’une heure au thème des écoles. Tout le monde nous a dit qu’il n’était pas pratique de suspendre les cours parce que le degré d’infection chez les garçons était très faible », a expliqué le président, qui a déclaré que le coronavirus est une maladie dont les garçons se remettent facilement.

Il a ensuite expliqué pourquoi jusqu’à présent la scolarité n’avait pas été suspendue: «D’abord parce que le taux de croissance de la maladie ne l’a pas recommandé Et deuxièmement, parce que ce qui les préoccupait le plus, c’était l’endroit où se trouvaient les enfants si les parents devaient aller travailler. Ils ont tous conclu qu’ils resteraient avec les grands-parents, qui sont les plus vulnérables. Ils nous ont donc recommandé de continuer les cours, de faire un suivi quotidien et de voir à quelle vitesse la pandémie se développe.“