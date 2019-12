Alberto Fernández conçoit une offensive diplomatique pour construire des espaces de pouvoir à Washington

Alberto Fernández a nommé Jorge Arguello ambassadeur d'Argentine aux États-Unis et à partir de là, il a l'intention de lancer un raid diplomatique qui lui permet de construire ses propres espaces de pouvoir dans les organisations multilatérales qui opèrent à Washington et agissent en harmonie avec la Maison Blanche.

Le président a décidé de jouer un rôle fort au sein de l'Organisation des États américains (OEA) et de la Banque interaméricaine de développement (BID), et profitera de l'expérience diplomatique d'Arguello pour tenter de couronner un mouvement stratégique qui lui permettrait d'avoir une certaine influence institutionnelle à Washington.

Cependant, le mouvement simultané d'Alberto Fernández est complexe et dépend de la volonté de la Maison Blanche. Si Donald Trump reste impassible ou baisse la main, le président argentin pourrait trébucher sur sa première incursion politique mondiale.

Luis Almagro est le Secrétaire général de l'OEA, a été élu presque à l'unanimité (il y a eu une abstention) et a le soutien des États-Unis et de la Colombie. Almagro veut sa réélection, mais son volume politique a été décimé par les crises au Venezuela et en Bolivie. Si les élections avaient lieu après Noël, le secrétaire de l'OEA ne pouvait compter que sur 14 des 34 États qui composent l'OEA.

Mais Almagro partage un programme régional avec Trump et ajouterait cinq votes supplémentaires avant la fin de l'hiver aux États-Unis. Ces cinq votes, mis à profit dans la suggestion de la salle ovale, impliqueraient la réélection d'Almagro à l'OEA.

Alberto Fernández ne soutiendra pas la réélection d'Almagro et entamera une série de conversations réservées, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères Felipe Solá, de trouver un candidat au poste de secrétaire de l'OEA qui satisfasse sa pensée idéologique et ses intérêts politiques.

Le président a déjà supposé que la diplomatie américaine décide au sein de l'OEA – elle contribue des millions de dollars pour soutenir son budget et Puis il cherche une diagonale qui permet d'éjecter Almagro, de jouer à côté de la Maison Blanche et de capitaliser sur le triomphe d'un candidat soutenu par la plupart des états régionaux.

Il s'agit d'une hypothèse de complication empirique difficile.

Le ministre des Affaires étrangères Solá, sur instruction présidentielle, tentera de former un bloc avec le Mexique, le Pérou et certains pays des Caraïbes bénéficiant du Venezuela pour soutenir un candidat qui affronte le secrétaire général Almagro. Le candidat potentiel s'appelle Hugo de Zela et est l'actuel ambassadeur du Pérou aux États-Unis.

De Zela était chef de cabinet de deux secrétaires de l'OEA, Joao Clemente Baena Soares et José Miguel Insulza, et a opéré en faveur d'Alberto Fujimori après son auto-coup d'État en avril 1992. Il semble que le ministre Solá ne connaisse pas les antécédents diplomatiques du candidat qui souhaite mettre le secrétaire Almagro devant lui.

Alberto Fernández estime qu'il a le potentiel d'influencer les élections de l'OEA, s'il propose une feuille de route qui satisfera également les alliés de Nicolás Maduro et Donald Trump. Maduro séduit avec le baril de pétrole au prix d'amis, tandis que Trump s'appuie sur le pouvoir des États-Unis au profit de ses alliés de l'OEA.

Dans ce contexte, la démarche diplomatique du président se résume à un concept géopolitique unique: la solution pacifique à la crise vénézuélienne. Alberto Fernández estime que s'il trouve cette issue, Maduro et Trump soutiendront leur candidat au poste de Secrétaire général de l'OEA, et Almagro fera partie de l'histoire à Washington.

À DC, ils ont expliqué à Infobae que les États-Unis, la Colombie, le Chili et l'Uruguay ne soutenaient qu'Almagro et que c'est un simple acte de vœux pieux de remuer un candidat lié au dictateur Fujimori.

Lors du sommet du G20 à Buenos Aires, Mauricio Macri et Trump ont convenu que le prochain titulaire de la BID serait nommé par la Casa Rosada. Macri a décidé que Rogelio Frigerio, alors ministre de l'Intérieur, succéderait à Luis Alberto Moreno, actuel directeur de la BID. Mais Ensemble pour le changement, il a perdu l'élection et l'option Frigerio est restée sans effet.

Avant d'assumer la présidence, à son retour du Mexique, Alberto Fernández et Moreno se sont rencontrés à l'aéroport d'Ezeiza. Moreno a annoncé qu'il y avait une ligne ouverte de la BID pour l'Argentine, et Alberto Fernández a révélé qu'il avait rejeté Frigerio et pourrait soutenir Rebeca Grynspan, chef du Secrétariat général ibéro-américain.

Après quelques jours à Balcarce 50, la perspective présidentielle a changé d'angle. À sa décision d'affronter Almagro au sein de l'OEA; Alberto Fernández a décidé de proposer un candidat argentin à la BID, comme Macri et Trump l'ont convenu en leur temps.

L'élection à la Banque interaméricaine de développement est un long processus qui mêle bureaucratie et haute politique. Cela implique qu'Alberto Fernández devrait exhumer cette question multilatérale lors de son prochain contact avec Trump. et de charger l’Ambassadeur Arguello de recueillir les voix nécessaires en faveur du candidat argentin.

Il s'agit d'un compromis, ou d'une contrepartie, dans le jargon diplomatique: Alberto Fernández et Arguello recherchent le successeur d'Almagro, et en échange, leurs alliés de l'OEA soutiennent le candidat de l'Argentine à la propriété de la BID.

Le candidat d'Alberto Fernández à la BID facilite les négociations avec la Maison Blanche et les alliés régionaux probables. Il s'agit de Gustavo Béliz, actuel secrétaire aux Affaires stratégiques, qui a déjà travaillé à la BID et affiche un dossier de service irréprochable.

La feuille de route d'Alberto Fernández à Washington est ambitieuse. Et cela dépend d'une rencontre en solo avec Trump, qui devrait intervenir en février, si l'agenda du président des États-Unis n'indique pas le contraire.