Alberto Fernández, devant l’Assemblée législative: «Nous n’allons pas payer la dette au prix de la faim et de la destruction des rêves des Argentins»

«Le domaine doit être un protagoniste. Nous les avons appelés à participer à la lutte contre la faim. Mais ceux qui produisent et exportent doivent également faire l’effort. Que le champ grandisse est l’un de nos objectifs ».

«Nous avons fait une proposition généreuse concernant les droits d’exportation dans lesquels une seule des 25 récoltes concernées par ces droits est augmentée. La proposition respecte pleinement les conditions qui nous étaient imposées par la loi de solidarité. Cela est favorable à de nombreuses cultures mais surtout au développement des économies régionales. »

“J’espère qu’à travers le dialogue, nous trouverons le moyen de préserver le développement et les comptes budgétaires.”

«Nous sommes un gouvernement de scientifiques, pas CEOS. Un gouvernement convaincu que la connaissance est la clé du développement. »

«Nous n’allons pas payer la dette au prix de la faim et de la destruction des rêves des Argentins et des Argentins. Nous allons prendre soin de la patrie »

“Je tiens à remercier tout particulièrement le pape François, qui, singulièrement et avant les dirigeants de la finance internationale, a de nouveau souligné son appel à construire une économie avec âme. Il s’agit de pouvoir obtenir les écailles de nos yeux et de nos cœurs pour voir ces réalités de la cupidité et de l’injustice sous un jour nouveau. »

«Les coquins qui spéculent sur l’augmentation des prix n’ont pas leur place dans cette Argentine. Nous ne venons pas avec des feuilles de calcul où les chiffres se ferment en laissant de côté de nombreux secteurs de notre ville. Nous faisons tout cela dans un contexte particulièrement complexe. Nous avons tous vu comment les dollars ont fini par fuir du système financier, emportant les ressources et nous laissant la dette. Ces pratiques sont absolument en contradiction avec toute idée de progrès. »

“Plus jamais aux décisions qui sont prises du jour au lendemain avec les dirigeants technocratiques et dos au peuple.”

“Plus jamais à la porte tournante des dollars qui entrent par l’endettement et ils s’échappent laissant la terre dévastée par son passage“

“Nous travaillons à réduire les causes macroéconomiques de l’inflation, un travail qui commence à donner des résultats naissants.”

«Le fait que les prix cessent d’augmenter en Argentine est la responsabilité de tous. Ce gouvernement sera à l’avant-garde de la lutte contre l’inflation en utilisant tous les outils juridiques dont il dispose. Il n’est pas possible que le prix des aliments continue de croître. Nous allons exiger la responsabilité des formateurs de prix. Nous devons mettre fin à l’Argentine des vivants qui s’enrichissent aux dépens des pauvres fous qui sont obligés de payer ce que nous consommons. »

«Nous avons lancé de manière plurielle et participative un plan qui aspire à ce que tous les Argentins deviennent acteurs de l’épopée qui signifie vaincre la faim. Ce drame devrait nous embarrasser en tant que société que nous sommes. La FAO a averti que l’insécurité alimentaire avait augmenté de 71% depuis 2015. Il s’agissait de l’un des sauts les plus élevés au monde. Non seulement dans la concentration de la dette, nous avons battu des records. Manger ne peut pas être un privilège”

Je l’ai dit en prêtant serment en tant que président: “Commençons par les derniers pour atteindre tout le monde.”

“Nous étudions l’épidémie de rougeole la plus importante depuis 2000 avec le risque de perdre la réussite d’être un pays exempt de cette maladie.”

«Nous devons faire face à une dette publique record. Rien qu’en 2020, les échéances de capital représentent 48 milliards de dollars. Nous devons ajouter 14 000 intérêts pour cette dette. »

“Nous avons trouvé une situation extrêmement délicate. Nous recevons un pays endommagé dont l’âme est blessée par de profondes divisions. Je veux récupérer la valeur du mot. Je ne cherche pas à me venger. J’ai besoin que tout le monde assume la vérité qui nous touche. Le point de départ de cette construction sociale ne peut être autre que la reconnaissance du point exact où nous sommes ».

«Je ne suis pas ici en train de relier des mots d’occasion. Avec ce discours, je viens donner à ma parole la valeur de l’engagement. Je viens vous dire où nous en sommes, quels sont les risques qui nous attendent et quelles sont les forces que nous pouvons utiliser pour aller de l’avant. »

12:01 Le discours d’Alberto Fernández a commencé.

12:00. “Alberto Presidente, Alberto Presidente”: la première chanson entendue sur place.

11:59. Alberto Fernández est entré à la Chambre des députés.

11:58. La chaîne nationale qui transmettra le discours d’Alberto Fernández a commencé

11:56. Cristina Kirchner et Sergio Massa ont reçu Alberto Fernández et la Première Dame, Fabiola Yáñez, à la porte principale du Congrès.

11:55. Alberto Fernández est arrivé au Congrès pour ouvrir les sessions ordinaires du Congrès. Il s’est déplacé dans une Toyota Corolla grise de l’hélisurface de la Casa Rosada. La caravane a circulé sur l’Avenida de Mayo et le chef de l’Etat et sa femme, Fabiola Yanez, ont salué les militants qui les accompagnaient en chemin.

Pendant le voyage, ils ont été escortés par des grenadiers à cheval.

11:40. Alberto Fernández est arrivé à l’héliport de Casa Rosada

11:24. Cristina Kirchner a convoqué une salle intermédiaire pour attendre l’arrivée du président Alberto Fernández.

11:23. L’Assemblée législative vote la formation des commissions.

11:19. L’Assemblée législative chante l’hymne national argentin.

11:18. Cristina Kirchner a ouvert l’Assemblée législative dans laquelle Alberto Fernández donnera son message. À côté de lui se trouve le président de la Chambre des députés, Sergio Massa.

10:50 Cristina Kirchner est entrée au Congrès national pour présider l’Assemblée législative dans lequel Alberto Fernández donnera son premier message en tant que président lors d’une ouverture de sessions ordinaires.

L’ancien chef de l’État a quitté son domicile à Recoleta dans la voiture blanche qui l’emmène habituellement aux événements officiels et est entrée dans le palais législatif par sa porte principale. Il a monté les escaliers, s’est tourné vers la porte et a salué les militants qui sont arrivés dimanche sur la place du Congrès pour soutenir le gouvernement national.

10:00. Les militants Kirchner ont commencé à arriver sur la Plaza del Congreso pour suivre le discours d’Alberto Fernández et soutenir le gouvernement national.