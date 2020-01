Alberto Fernández doit contribuer à consolider la démocratie en Amérique latine

Dans un contexte international récessif, avec une région affectée par des crises humanitaires, politiques et économiques, Alberto Fernández doit surmonter l’un des pires moments de l’Amérique latine pour reprendre le chemin de la croissance avec l’inclusion sociale. Tu peux le faire?

Pour aborder le climat régional, passons brièvement en revue les mécanismes d’intégration; Il y a une semaine, le Mexique a pris possession de la présidence pro-tempore de la CELAC, une organisation créée par 33 pays en 2010 – en pleine effervescence du progressisme latino-américain -, pour générer une instance qui rassemblerait tous les États d’Amérique latine. Cependant, et par prudence mexicaine, les problèmes les plus compliqués tels que la situation en Bolivie, au Chili ou au Venezuela ont été reportés pour ne traiter que ce qui ne génère pas de vitesse, donc cette année nous travaillerons sur les questions aérospatiales, universitaires et scientifiques..

D’autre part, l’OEA a cessé d’être un espace de discussion politique à soumettre aux stratégies de Luis Almagro qui, au lieu de se battre pour une région plus démocratique et attaché à la défense des institutions, s’est consacré à générer des crises politiques tout au long du région. Ces jours l’organisation internationale traverse un processus électoral dans lequel, jusqu’à présent, trois candidats se disputent le poste de Secrétariat général, effectuant leur tournée de prosélytisme correspondante. Au-delà du fait que les conversations avec les premiers dirigeants de la région sont privées, il est évident que, pour la plupart, les États ont besoin d’une OEA plus ouverte et attachée aux principes démocratiques.

Que s’est-il passé au cours de la dernière décennie pour passer d’une région en croissance, unie et renforcée pour rencontrer un ensemble de pays fragmentés, sans projets d’intégration solides ni zones de discussion stratégique?

Le suivi de la réponse à cette question nous conduit à identifier les deux les erreurs de progressisme ainsi que les attitudes des enfants de la droite latino-américainequi, historiquement, avait des objections injustifiées aux processus d’unité régionale. En tout cas, inutile de se positionner par rapport à la complainte ou de signaler les responsables, il est temps de conjuguer volontés et examiner sérieusement si, en tant que région, nous sommes disposés à nous rencontrer et à convenir de questions urgentes qui nécessitent des accords à moyen terme entre tous nos pays.

Le programme à traiter est le plus varié et le plus complexe. Pour commencer, Il n’y a actuellement aucun organisme régional qui vérifie les élections et est accepté par tous les secteurs politiques; Alors que la République populaire de Chine présente ses projets encadrés dans la “nouvelle route de la soie”, le gouvernement américain a lancé il y a un mois un programme “America grows” pour investir 60 milliards de dollars sur le continent latino-américain, et avant Ces deux propositions, chacun des pays s’entretient unilatéralement sans un organe qui travaille sur un horizon commun. Dès le début de la dernière décennie, de nombreux plans d’investissement dans l’énergie et les infrastructures ont été extrêmement nécessaires au développement économique de notre continent, et pourtant nous n’avons pas d’espace pour travailler sérieusement. On pourrait énumérer depuis longtemps des initiatives inachevées en matière de défense, de médicaments ou de réglementation commerciale, entre autres, en tout cas il est clair qu’aujourd’hui les conditions pour les réaliser ne sont pas données: il faudra les construire.

Bien que le chemin de l’unité latino-américaine soit remarquablement incertain, il est nécessaire de ne pas confondre intégration avec unanimité et encore moins avec uniformité idéologique. Il s’agit de réconcilier les différences et les singularités, et de les faire converger dans un projet porteur de diversité. Pour nous convaincre que c’est loin d’être une utopie, il suffit de rappeler que l’UNASUR, l’une des organisations qui a le plus progressé sur ce dossier, a réussi à asseoir Cristina Fernández, Evo Morales, Juan Manuel Santos et Sebastián Piñera à la même table. entre autres.

Alberto Fernández et le gouvernement du Frente de Todos ont la responsabilité de supposer que Une grande partie des problèmes économiques, sociaux et productifs que nous avons doivent être résolus au niveau régional, et que pour cela, les initiatives qui tendent à reprendre le chemin du développement doivent être encouragées, contribuer à pacifier la région et consolider la démocratie. Retrouver l’esprit latino-américain, dont les fondements ne sont autre que la dignité de nos peuples, est indispensable pour se développer à nouveau. C’est pourquoi, après tout, c’est la mère de toutes les batailles.

Licence en science politique, président du Parti rouge de Buenos Aires, vice-président de la Fundación Urbe.