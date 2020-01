Alberto Fernández: «Ensemble, nous allons travailler contre les inégalités et contre la faim et nous allons tenir tête à l’Argentine»

Le président Alberto Fernández a présenté le plan «Argentina Hace» à San Fernando, le ferme engagement du gouvernement à relancer l’économie, à générer du travail et à gérer les expositions. Il prévoit un investissement de 8 500 millions de dollars et vise à créer 20 000 emplois. “Ensemble, nous allons travailler contre les inégalités et contre la faim et nous tiendrons tête à l’Argentine”, a-t-il déclaré à la fin de son discours.

Fernandez était avec le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof, les ministres des Travaux publics Gabriel Katopodis; Intérieur, Eduardo De Pedro, et le président de l’AYSA, Malena Galmarini.

«Il s’agit d’un plan absolument intégrateur car il résout de petits travaux qui seront également effectués par les voisins eux-mêmes, par de petites entreprises de construction. De plus, c’est un plan d’intégration car la moitié de ceux qui travaillent seront des femmes », a expliqué le président.

“Argentina Do” cherche à étendre le réseau d’eau potable et d’assainissement au niveau fédéral, à améliorer les itinéraires et les infrastructures hydrauliques de diverses villes. Dans cette ligne, Fernández a célébré que plusieurs maires d’autres forces politiques ont également assisté à la présentation: “Ils comprennent que nous organisons l’Argentine pour tout le monde.”

Le chef du Front de Todos a commencé sa présentation par une anecdote personnelle. Il a révélé qu’il avait cessé d’aller voir son équipe de football, Argentinos Juniors, parce qu’ils avaient un entraîneur qui «spéculait beaucoup». Mais ensuite, cela a été remplacé par Pipo Gorosito, qui a expliqué que spéculer “c’est une grosse erreur, parce que les choses fonctionnent beaucoup mieux quand on joue bien”.

“Cette phrase que Pipo m’a dit devrait être un enseignement: si nous faisons les choses correctement, les choses iront mieux et si nous les faisons spéculer, il est possible qu’elles tournent mal”, a déclaré le président. Il a ajouté: «Nous sommes venus ici simplement avec le slogan de bien faire les choses. Dans cette logique de bien faire les choses, ce plan est inscrit ».

Quelques minutes plus tôt, le premier à prendre la parole était le ministre des Travaux publics, Gabriel Katopodis, qui a expliqué que l’initiative est divisée en quatre types de travaux: eau, trottoirs et rampes, petits travaux hydrauliques et amélioration des écoles et clubs du quartier.

«Le président m’a demandé de mettre l’effort en trois mesures pendant les 100 premiers jours: premièrement, réactiver tous les travaux publics nationaux qui sont paralysés, car nous savons que la construction génère du travail; deuxièmement, nous accompagnerons la distribution de la carte alimentaire dans chaque localité arrivant avec le premier aliment de base, qui est l’eau; Troisièmement, pour lancer ce programme, qui est une infrastructure sociale de base, nous allons créer des emplois dans tous les sites », a déclaré Katopodis.

Puis ce fut le tour du gouverneur Axel Kicillof, qui a commencé par souligner que ce matin avait commencé «une nouvelle étape» pour le pays avec la présentation du programme argentin contre la faim. Et il a souligné que la faim et la pauvreté n’ont qu’une seule solution de base: «créer du travail».

“L’Argentine n’attendra pas la main invisible du marché, elle apportera la main solidaire de l’Etat pour que l’Argentine se mette au travail”, a déclaré le gouverneur.

Le programme comprendra également une infrastructure d’égouts et un plan de réseau d’eau potable dans les quartiers vulnérables du pays coordonnés par Malena Galmarini d’AYSA.