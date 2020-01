Alberto Fernández: “Nous avons besoin d’une définition assez rapide du problème de la dette”

Président Alberto Fernandez a souligné aujourd’hui la nécessité d’une “définition assez rapide du problème de la dette”, se référant au voyage du ministre de l’économie, Martin Guzman, pour rencontrer les autorités du FMI aux États-Unis. En outre, il a révélé qu’il avait parlé de cette question avec le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, dans le cadre de son voyage officiel en Israël.

«J’ai pu lui dire ce qui est arrivé à l’Argentine, la manière douloureuse dont il s’est endetté à des niveaux qui sont devenus insoutenables; Je lui ai expliqué comment cela avait fonctionné avec une certaine négligence de la part de ceux qui avaient accordé les prêts et avec l’irresponsabilité des représentants du gouvernement de l’époque », a déclaré le président.

Il a ajouté: «J’ai expliqué notre idée qu’ils nous donnent la possibilité de grandir pour payer mais, tout d’abord, sortir l’Argentine de la crise sociale, et il (pour Netanyahu) a exprimé sa volonté de m’aider, je l’ai vu attentif au problème argentin. “

En revanche, Fernandez a critiqué les dernières déclarations de l’ancien président Mauricio Macri, où il a révélé qu’il avait collecté des fonds au sein de son équipe gouvernementale sur le niveau d’endettement pendant son administration. “J’ai toujours dit à tout le monde, attention, je connais les marchés, qu’un jour ils ne vous donnent pas plus d’argent et nous partons merde », a déclaré l’ancien président qui a également regretté que ses fonctionnaires et ses proches lui aient demandé de rester« calme »face au front financier incertain.

«J’ai été très impressionné qu’un président affirme que l’endettement irresponsable allait faire exploser l’Argentine. La vérité est que je ne comprenais pas très bien si j’étais dans un groupe thérapeutique ou si j’étais un ancien président qui a dit qu’il savait qu’il détruisait l’économie mais qu’il continuait sa logique destructrice », a-t-il déclaré dans une interview à C5N. “Il est étonnant qu’il le dise si légèrement. Que les Argentins entendent qu’un président a agi avec une telle irresponsabilité est incroyable», A-t-il dit.

D’autre part, Fernández a insisté sur le fait qu’il aurait des mesures de «contrôle très actif» afin que certains hommes d’affaires «cessent de jouer avec les prix du panier de base». Dans cette ligne, il a déclaré avoir demandé au Sénat de traiter de la loi sur les gondoles – qui a déjà une demi-pénalité – pour empêcher l’indexation des prix.

“Avec Careful Prices, nous avons réussi à contenir beaucoup les prix mais nous voyons aussi beaucoup d’irresponsabilité de certains entrepreneurs qui continuent d’augmenter les prix des marques alternatives et qui n’aident pas vraiment ce processus de désindexation de l’économie”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré s’être entretenu personnellement avec des représentants des compagnies pétrolières pour parvenir à un accord sur un mécanisme de mise à jour du prix des carburants. “On ne peut pas augmenter gracieusement l’essence car elle affecte tous les prix, il s’agit de carburants accompagner les efforts de tous les argentins”a déclaré le chef du Front de tous.

Interrogé sur les augmentations prévues pour les retraités, Fernández a expliqué que “L’objectif est qu’en avril, tout le monde reçoive une augmentation”. Et il a précisé qu’il est possible que les secteurs ci-dessous reçoivent une somme fixe supplémentaire. “Quels montants fixes nous permettent de contrôler un peu plus les dépenses publiques”, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de sa prochaine tournée internationale en Europe, le président a confirmé qu’il rencontrera le 31 janvier papa Francisco: “J’ai un immense respect pour lui, c’est un leader moral dans le monde, et je le remercie beaucoup d’avoir eu la déférence de me donner un peu de temps, pour moi c’est un modèle.”

À son tour a annoncé que son ambassadeur à Pékin sera Luis María Kreckler, diplomate de carrière, qui représentait déjà l’Argentine en Allemagne, en Suisse et au Brésil.

Enfin, Fernández a fait référence à la décision de remettre des héros sur les billets de banque car il considérait que les Argentins “ont des chiffres plus représentatifs qu’une baleine, il doit y avoir nos meilleurs hommes et femmes”.