Alberto Fernández recevra Nora Cortiñas et Adolfo Pérez Esquivel après la controverse sur ses propos sur les forces armées

Alberto Fernández recevra Nora Cortiñas, présidente de Mothers of Plaza de Mayo-Founding Line, et le prix Nobel de la paix 1980, Adolfo Pérez Esquivel. La réunion aura lieu à 11 heures à Casa Rosada.

Ainsi, le président a modifié au dernier moment son ordre du jour, qui allait commencer en même temps en mettant en acte le nouveau chef des chefs d’état-major des armées, le général de brigade Juan Martín Paleo sur la place principale de Rosario.

En échange, il recevra dans son bureau la Commission de la mémoire de la province de Buenos Aires, présidée par le chef du Service Paix et Justice d’Amérique latine et composée de Cortiñas, le dirigeant syndical Víctor De Gennaro, et d’autres professionnels tels que la psychologue Susana Méndez, l’avocat Roberto Cipriano García, en plus du prêtre José “Pepe” Di Paola. La liste de ceux qui pourront arriver à la réunion qui aura lieu aujourd’hui n’est pas encore confirmée.

Ces critiques ont motivé une succession de tweets du président où il a déploré que les victimes se sentent offensées par ses propos. Cortiñas a ensuite poursuivi en disant que “je n’utiliserais plus ce terme”, a déclaré denier. “Nous sommes tous un peu sensibles”, a déclaré le leader des droits de l’homme dans des déclarations de The Network.

Par rapport à la rencontre, près du président, ils ont déclaré qu ‘”il n’a rien à clarifier” sur sa qualification des crimes de la dictature et la recherche de la vérité et de la justice.

Fernández se rendra à Rosario aujourd’hui, une ville qui connaît une escalade inquiétante de la violence, puisque plus de 40 personnes sont mortes jusqu’à présent cette année. Dans la province, ils ont qualifié leur visite d ‘”expresse”, car l’ordre du jour sera très limité, et ne tiendra même pas de réunion personnelle avec le gouverneur, Omar Perotti.

L’acte central sera à 18 devant le monument historique qui est un hommage permanent au drapeau argentin. À l’occasion, la première élévation réalisée par Manuel Belgrano le 27 février 1812 dans les canyons du fleuve Paraná sera commémorée. Le ministre de la Défense, Agustín Rossi, sera présent, ainsi que le maire de la ville, Pablo Javkin. Dans l’acte, une sculpture sera inaugurée en hommage au créateur du Drapeau.

C’est la première fois que Fernández se rend dans la province en tant que chef de l’État, et que sa présence prend forme au milieu de la vague de meurtres est un sujet de débat et d’inquiétude. En principe, la présence de la ministre de la Sécurité, Sabina Frederic, avec laquelle la province n’a pas encore réussi à accorder le soutien des forces fédérales, comme l’a demandé Perotti au gouvernement national, y compris Fernández, n’est pas attendue en personne.

L’année dernière, Mauricio Macri a également eu du mal à faire un numéro à Rosario lors de son voyage le 20 juin. L’ancien président n’a pas pu s’approcher du monument historique, entouré de mouvements sociaux et de syndicats, et a dû rendre hommage à une école d’un quartier éloigné du centre.