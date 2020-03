Alberto Fernández reçoit les leaders parlementaires de l’opposition à Casa Rosada

Le président Alberto Fernández reçoit les chefs de l’opposition au Sénat et aux députés à partir de 5 heures de l’après-midi pour leur communiquer directement les mesures que le gouvernement a prises au cours des dernières heures pour tenter d’arrêter l’avancée du coronavirus dans le pays et regardez consensus politique face à des initiatives plus drastiques en cas de crise, elles éclatent.

Dans la salle des femmes argentines au premier étage de la Casa Rosada, le président a reconnu que “ce n’est pas une question facile”, car ces médias pourraient reconstruire à partir de sources officielles. Ces propos ont été exprimés devant plus d’une dizaine d’opposants à Cambiemos, à la gauche et au PJ fédéral, au président de la Chambre basse, Sergio Massa, aux législateurs du parti au pouvoir et aux ministres. Entre eux, Máximo Kirchner, Mario Negri, Cristian Ritondo, Luis Naidenoff, Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Eduardo Bucca, José Luis Ramón, Nicolás del Caño et Romina del Plá.

Les ministres de la santé, Ginés González García -qui a fait une introduction-; Défense, Augustin Rossi; de l’intérieur, Eduardo “Wado” de Pedro; et tourisme, Matthias Lammens, participer à la réunion, dirigée par le chef de cabinet, Santiago Cafiero.

Lors de la réunion avec les dirigeants de l’opposition, Fernández a également annoncé que le gouvernement “cherchait un moyen de soulager les monotributistes”, tout en révélant que, dans les services de l’électricité y gaz L’Exécutif analyse différents mécanismes pour “prévenir les coupures et qu’il y a un délai tolérable en l’absence de paiement des billets“

En ce qui concerne les Argentins qui sont à l’étranger et qui souhaitent rentrer au pays, le Président a assuré qu’ils sont autour 15 000 qu’ils étaient bloqués et que Aerolineas Argentinas et d’autres sociétés dirigeront l’opération de rapatriement.

Pour sa part, le titre du verrouillage de Together for Change, le radical Mario Negri a assuré que de la part de l’opposition “il n’y aura pas de spéculation, les décisions doivent être centralisées, le commandant est le président et il a tout notre soutien”.