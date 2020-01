Alberto Fernández rencontre le pape François au Vatican

(Spécial envoyé en Italie). “Saint-Père, ravi de vous voir.” “Bienvenue.” À partir du 10 h 26, heure de Rome, Alberto Fernández est seul avec le pape François à la Bibliothèque privée du Vatican. Le président a annoncé que la dépénalisation de l’avortement ne sera pas un thème central de la réunion, a déclaré que le pape est au-delà de la tentative politique entre péronistes et anti-péronistes, et a éteint un grésillement diplomatique insignifiant en envoyant la nomination de María Fernanda Silva à la nonciature apostolique comme Ambassadeur d’Argentine près le Saint-Siège.

Il y a près de quatre ans, Mauricio Macri est arrivé à Rome pour rencontrer Francisco. Il n’y a jamais eu de bonnes relations entre les deux, et la délégation officielle était composée de Marcos Peña, Juan Manuel Urtubey, Alfredo Cornejo et Rosana Bertone, entre autres. Le pape avait des affaires en suspens avec l’ancien président, l’ancien chef de cabinet et les anciens gouverneurs de Salta, Mendoza et Tierra del Fuego, et n’attendait que l’occasion de faire le travail sans aller à la messe.

– À quoi ressemblera la rencontre avec Francisco? A demandé cet envoyé spécial – il y a quatre ans – à un influenceur qui visite toujours Santa Marta.

-Frio Polar-, a commenté la veille de la rencontre entre Macri et Francisco.

L’ami du pape ne s’est pas trompé: l’audience s’est prolongée pendant 22 minutes et a été un échec de la diplomatie politique de l’administration Cambiemos. Macri est arrivé avec une idée à la Bibliothèque du Vatican et Francisco avec une autre. Il n’y avait pas d’empathie, et la nomination seule était un dialogue formel et des apparences.

Alberto Fernández connaît le pape et ils ont une affinité idéologique. Ils communiquent par mail ou via une ligne téléphonique -fix-, et ils n’ont qu’une seule différence qu’il n’y aura aucun moyen de régler: la dépénalisation de l’avortement. Le président est convaincu de ce droit évident au 21e siècle, et Francisco considère le contraire, presque comme un théologien créé par Umberto Eco pour le nom de la rose.

Cependant, la promulgation d’une loi dépénalisant l’avortement n’ouvrira pas un fossé infranchissable entre les deux chefs d’État. Francisco défend les chanoines ecclésiastiques et prône également la liberté de pensée et l’espace souverain des pays. Le Pape protège les rites de l’Église, mais respecte les conséquences de la paix de Westphalie.

– Comment l’audience d’Alberto Fernández sera-t-elle avec Francisco? – a demandé cet envoyé spécial – quatre ans plus tard – au même ami du Pape qui continue de boire du maté à Santa Marta, comme il l’a fait lorsque Macri est arrivé au Vatican en février 2016.

“Chaud, détendu, et j’ose dire que cela durera plus d’une demi-heure”, a-t-il répondu.

La différence d’avortement effacée, le président et le pape ont un agenda commun. Les deux chefs d’État partagent la même perspective sur la négociation de la dette extérieure, le même avis sur l’administration de Macri, la même sensibilité à l’égard des pauvres en Amérique latine et un pronostic similaire concernant les conséquences du changement climatique.

L’agenda commun est renforcé par la défense explicite qu’Alberto Fernández fait du pape dans l’agenda national et international. Désormais, aucun président ou premier ministre de l’Occident ne met l’accent sur le poids géopolitique de Francisco. Barack Obama n’est plus là, et Angela Merkel languit, attendant la succession d’Emmanuel Macron à la tête de l’Europe.

Quelle est votre opinion sur le Pape? -, a demandé Infobae au président avant d’atterrir hier à Fiumicino.

-Le Pape est un leader moral car peu existent dans le monde. Et de ce leadership moral, il soulève des questions sur les questions liées à la pauvreté et les nouvelles économiques que je partage particulièrement et que j’aime travailler plus près du Pape.

-Un des objectifs de votre public est de sauver l’image de Francisco en tant que figure nationale?

-Le Pape n’est de personne. Le pape n’est ni des péronistes ni des non-péronistes. Le Pape est une figure morale, énorme dans le monde, et nous, Argentins, devons nous habituer à mettre fin à cette discussion sur l’appropriation du Pape. Il est une figure qui nous dépasse de loin et nous devons prendre soin de lui dans son autorité, et nous devons prendre soin de ce qu’il représente vraiment: il est le pasteur le plus important de l’Église. Nous n’avons pas à le soumettre à des conflits internes.

À 10 h 15 (heure locale), le président arrivera au Palais apostolique depuis la cour du Belvédère, où un drapeau argentin sera hissé, et des membres de la préfecture de la Maison pontificale seront attendus. Alberto Fernández rejoindra la première dame Fabiola Yáñez, le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá, le ministre de la Justice, Marcela Losardo, le secrétaire au culte, Guillermo Olivieri, le secrétaire aux Affaires stratégiques, Gustavo Béliz, le chef du ministère des Affaires étrangères, Gustavo Chávez et le porte-parole présidentiel Juan Pablo Biondi.

Depuis la cour du Belvédère, un gardien de Gentiluomini – laïcs dédiés à l’Église – vêtus de queues et des emblèmes du Saint-Siège, escortera le président jusqu’à sa rencontre officielle avec le pape. Les deux chefs d’État se salueront dans la salle Tronetto, puis ils iront seuls à la Bibliothèque du Vatican.

Lors de l’audience privée officielle, le président siégera devant le pape et l’ordre du jour est ouvert. Alberto Fernández et Francisco parleront de la situation sociale en Argentine, de la crise politique régionale, du poids de la dette extérieure des pays émergents et, peut-être, d’un éventuel voyage du Pontife Suprême dans le pays.

Le président veut que je retourne en Argentine. À l’exception du Venezuela et de certaines îles des Caraïbes, Francisco a visité toute l’Amérique latine. Le Pape rêve également de revenir, de respirer l’air de Buenos Aires et d’appâter les amers au fond des coups de klaxon de la Ville qui l’ont vu partir en Jorge Bergoglio.

Mais Francisco ne veut pas approfondir les différences, ni se laisser entraîner par les jaurías politiques qui cherchent une accumulation de pouvoir accrochée à sa soutane blanche. Le pape, Jorge, El Cura, reviendra si la classe politique profite de son retour pour refermer les blessures, quelles que soient les différences programmatiques qui existent entre le parti au pouvoir et l’opposition.

Alberto Fernández ne peut pas encore garantir cette condition de Francisco. Et sans condition remplie, il n’y a pas de retour, même si cela fait mal à l’âme et implique une défaite personnelle et politique.

À la fin du bilatéral privé, les portes de la bibliothèque s’ouvriront et la délégation officielle passera. Alberto Fernández avec Fabiola Yáñez, Losardo, Solá, Olivieri, Béliz, Chávez et Biondi prendront les photos rigoureuses avec le Pontife Suprême et livreront les cadeaux de l’Argentine qui ont été choisis sur les suggestions du Secrétariat du culte.

Il y aura un livre de table basse avec des photos des bars historiques de Buenos Aires -Tortoni et 36 billards, pour n’en nommer que deux-, un travail sur un métier à tisser fabriqué par des travailleurs handicapés de la Civil Association Farm Andar, et une figure faite à la main de Black Manuel, un esclave qui fut le premier gardien de Notre-Dame de Luján.

Après avoir reçu les cadeaux de l’Argentine, Francisco Il remettra au président une copie de l’encyclique Laudato si – son travail théologique qui remet en question le capitalisme sauvage et les asymétries sociales dans la clé du changement climatique.-, et distribuera des timbres et des crucifix. Un classique du public papal.

