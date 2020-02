Alberto Fernández se rend à Berlin pour demander à Merkel de soutenir sa négociation de la dette extérieure avec le FMI

(Spécial envoyé à Berlin) Alberto Fernández quitte Rome à 9h15 (5 heures du matin en Argentine) en direction de Berlin lancer un raid pour l’Europe avec l’intention politique d’expliquer la proposition de l’Argentine au Fonds monétaire international (FMI) et aux détenteurs d’obligations souveraines en vertu de la législation internationale.

Le président dînera avec Ángela Merkel à Berlin, rencontrera Pedro Sánchez à Madrid et déjeunera avec Emmanuel Macron à Paris, tandis que la négociation que le gouverneur Axel Kicillof n’a pas achevée avec les créanciers privés (BP21) de la province de Buenos Aires est toujours proche.

Martín Guzmán, ministre de l’économie, accompagnera le président lors de ses entretiens avec la ministre des Affaires étrangères Merkel et le chef du gouvernement Sánchez, puis il s’envolera pour le Vatican pour participer à un événement universitaire sur la dette extérieure et tenir sa première réunion officielle avec Kristalina Georgieva, directrice exécutive du Fonds monétaire international (FMI).

Guzmán serait reçu par Francisco à Santa Marta, si le protocole du Saint-Siège trouvait quelques minutes dans son agenda papal.

Alberto Fernández a entrepris son voyage en Allemagne avec la délégation officielle qui l’a accompagné en audience privée avec Francisco. À bord d’un vol commercial depuis Alitalia, le président, la première dame Fabiola Yáñez, le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá, le ministre de la Justice, Marcela Losardo, le secrétaire aux Affaires stratégiques, Gustavo Béliz, le chef du ministère des Affaires étrangères, Guillermo Justo Chaves, et le porte-parole présidentiel Juan Pablo Biondi, ont quitté la capitale italienne tôt et sont arrivés à Berlin pour le petit déjeuner, où demain commencera les activités officielles,

Alberto Fernández a conçu une stratégie de négociation de la dette extérieure qui repose sur deux hypothèses de base: d’abord convenir avec le FMI et aussi éviter ses conditions politiques et économiques, comme cela s’est produit à l’époque de Mauricio Macri et Nicolás Dujovne. Après l’accord éventuel avec le Fonds, l’intention présidentielle est de conclure un nouvel accord avec les obligataires new-yorkais qui implique une taille du capital dans les intérêts qui sont payés pour les coupons des titres émis lors de l’administration de Cambiemos.

La stratégie d’Alberto Fernández concernant le FMI est basée sur un concept clé. Il faut que les pays membres du conseil d’administration du FMI partagent leur position et voter en faveur de votre feuille de route qui prévoit – en principe – de ne pas payer un seul centime avant la fin de 2023. C’est-à-dire: le président propose à ses créanciers d’État qui forment le FMI, de reporter les échéances des années 2021 et 2022 jusqu’à la fin de son mandat.

Au FMI, pour parvenir à un accord politique, vous avez besoin des voix des États-Unis – fondamentales – la Chine, la Russie, le Canada et une poignée de pays européens. Parmi ces États européens figurent l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne. Et c’est pourquoi Alberto Fernández a décidé de faire une tournée éclair -96 heures- pour que Merkel, Conte, Sánchez et Macron soutiennent leur stratégie devant le Fonds monétaire international.

Alberto Fernández a déjà promis le soutien du Premier ministre italien Giuseppe Conte, et il a la parole du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Maintenant, il arrive à Berlin pour expliquer à Merkel qu’il est essentiel pour l’Argentine de reporter les paiements au FMI dans le cadre de l’engagement politique d’honorer la dette vers la fin de 2023 ou le début de 2024.

«L’idée est de se conformer à la dette, mais pas à l’aggravation de la crise sociale et économique. Telle est notre proposition », a expliqué Alberto Fernández à Infobae.

Le président dispose d’un soutien fondamental pour multiplier sa crédibilité politique auprès de Merkel: Francisco. Le pape est un ami du chancelier allemand et Merkel a toujours écouté et réfléchi à ses conseils politiques. À une autre époque, avec Barack Obama à la Maison Blanche, Francisco, le chancelier allemand et le président des États-Unis, les relations multilatérales, la défense de l’écologie et le libre-échange ont été privilégiés. Ce moment sans précédent du 21e siècle s’est terminé lorsque Donald Trump a vaincu Hillary Clinton.

La rencontre avec Merkel sera la clé des plans d’Alberto Fernández. Non seulement à cause de son pourcentage de voix au conseil d’administration du FMI (5.32), mais aussi à cause de son influence régionale. La logique de ce raisonnement est facile à comprendre: tout comme Sánchez et Conte expliquent dans certains pays qu’Alberto Fernández a l’intention d’honorer la dette extérieure et a besoin de temps, Francisco et Merkel font de même à d’autres niveaux de pouvoir réel.

De toute façon, le dernier mouvement du président sera à la Maison Blanche. Alberto Fernández doit définitivement convaincre Trump, de sorte qu’à son tour, la ligne bureaucratique du FMI rédige les détails techniques et enterre ses objections comme elle l’a fait avec Macri en 2018.

Si le président des États-Unis accélère le rythme, Alberto Fernández arrivera à Washington avant la fin de l’hiver américain. Et à partir de là, la séquence entière des obligataires du FMI avec la législation internationale serait mise en route après l’approbation explicite de la Maison Blanche.

Le 3 février, Alberto Fernández dînera avec le chancelier allemand pour plaider en faveur de son plan avec les créanciers extérieurs. Merkel a l’intention de soutenir le président argentin, mais veut savoir à quoi ressemble son programme économique et ce qui se passera avec les entreprises allemandes qui souffrent des stocks et des fluctuations politiques et financières.

Le dîner aura lieu quand on sait déjà si Axel Kicillof a obtenu le consensus des détenteurs des obligations BP21, carrefour que le président n’avait pas l’intention de franchir lors de la planification de sa tournée européenne. Dans ce scénario, le gouverneur de Buenos Aires sera un héros ou un méchant.