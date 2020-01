Alberto Fernández se rendra à Rome pour parler avec Francisco de l’Argentine, de la dette extérieure et de l’avortement

Alberto Fernández est connecté à Francisco par téléphone et par courrier. Le pape a une relation cordiale avec le président, contrairement à Cristina Fernández de Kirchner qui a traité sa figure institutionnelle et les hauts et les bas de l’Argentine vers la fin de son deuxième mandat. Alberto Fernández et Francisco partagent le point de vue sur le pays et le monde, et ne diffèrent que sur une question juridique et idéologique que la proximité personnelle ne pourra jamais résoudre: la dépénalisation de l’avortement, un droit que le chef de l’Etat entend être positif en 2020 , et que le Souverain Pontife tentera de bloquer dans les deux chambres du Congrès.

Alberto Fernández et Francisco se rencontreront le 31 janvier à 10h30, heure de Rome. Le président arrivera au Palais apostolique depuis la cour du Belvédère, où un drapeau argentin sera hissé, et des membres de la préfecture de la Maison pontificale seront attendus. Avec Alberto Fernández seront la première dame Fabiola Yáñez, le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá, le ministre de la Justice, Marcela Losardo, le secrétaire au culte, Guillermo Oliveri, le secrétaire aux Affaires stratégiques, Gustavo Béliz, et le porte-parole présidentiel Juan Pablo Biondi.

Depuis la cour du Belvédère, un gardien de Gentiluomini – laïcs dédiés à l’Église – vêtus de queues et des emblèmes du Saint-Siège, escortera le président jusqu’à sa rencontre officielle avec le pape. Les deux chefs d’État se salueront dans la salle Tronetto, puis passeront à la bibliothèque du Vatican. Ils seront seuls pendant au moins 20 minutes, un temps protocolaire que Donald Trump et Mauricio Macri ont également eu.

Lors de l’audience privée officielle, le président siégera devant le pape et l’ordre du jour est ouvert. Alberto Fernández et Francisco parleront sûrement de la situation sociale en Argentine, de la crise politique régionale, du poids de la dette extérieure des pays émergents et, peut-être, d’un éventuel voyage du Souverain Pontife dans le pays.

Alberto Fernández respecte ses propres convictions et il ne faut pas s’étonner de présenter sa décision politique de renvoyer au Congrès la loi de dépénalisation de l’avortement. François écoute toujours, même s’il n’est pas d’accord, et il agira également selon les convictions millénaires de l’Église catholique apostolique.

À la fin du bilatéral privé, les portes de la bibliothèque s’ouvriront et la délégation officielle passera. Ce sera le tour des photos: pour le Vatican, le photographe Francesco; pour l’Argentine, Victor Bugge, qui n’a jamais manqué la nomination d’un président avec un pape de Raúl Alfonsín à Mauricio Macri. Francisco respecte tellement Bugge qu’il m’a permis de l’accompagner lors des festivités de la Semaine Sainte. Cela s’est produit en 2014 et ce fut un événement sans précédent dans l’histoire de l’Église.

Alberto Fernández avec Fabiola Yáñez, Losardo, Solá, Oliveri, Béliz et Biondi remettront les cadeaux de l’Argentine au Pape. Il y aura un livre d’un écrivain national – jamais un prix Nobel – que Francisco aime pour sa prose et ses histoireset un métier à tisser fabriqué par des travailleurs handicapés de l’Association civile Granja Andar, basée dans la banlieue de Buenos Aires.

À son tour, Francisco donnera oui à son encyclique Laudato, une profession de foi en faveur de la persistance du monde face à l’assaut du capitalisme sauvage et des dommages systématiques à l’écologie mondiale.

Le président ne présentera pas de liste des ambassadeurs éventuels au Saint-Siège auprès du Pape. Alberto Fernández n’abandonnerait jamais cette part de la souveraineté de l’État et Francisco n’accepterait jamais de négocier ou d’élire un représentant diplomatique lors d’une audience officielle. Moins d’Argentine.

En Balcarce 50 ils assurent que la chute du candidat Luis Bellando a été une conséquence des internes de la Chancellerie. Et au Palais de San Martín, ils jurent que Béliz a tellement tendu la main – avec Mgr Marcelo Sánchez Sorondo – que Bellando a capturé son passé professionnel et sa fascination pour les médias.

Alberto Fernández a décidé qu’il demanderait le placet du nouvel ambassadeur devant le Saint-Siège à son retour de son audition officielle avec Francisco. Il peut y avoir un commentaire dans le conclave avec le pape, mais cela n’impliquera pas une consultation informelle ou la recherche d’un avenant officieux pour éviter un nouveau faux pas diplomatique au Vatican.

Une fois la visite au Saint-Siège terminée, Alberto Fernández prévoit de rencontrer Sergio Mattarella – président de l’Italie – et le premier ministre italien Giuseppe Conte, à Rome. Puis il s’envolera pour Berlin pour rencontrer le 3 février la chancelière Angela Merkel. Et de la capitale de l’Allemagne, il se rendra à Madrid pour s’entretenir avec Pedro Sánchez – président du gouvernement espagnol – (4 février). Enfin, il déjeunera avec Emmanuel Macron, le 5 février.

En dehors du conclave avec Francisco, Le président se rendra dans quatre capitales européennes dans sept jours pour apporter un soutien politique à la négociation avec le Fonds monétaire international (FMI). L’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie représentent près de 15 pour cent des voix du FMI, un nombre négligeable lorsqu’il s’agit de rétablir un accord bilatéral sans impliquer plus d’ajustement et plus d’endettement extérieur.

Merkel, Macron, Sánchez et Conte ont l’intention de soutenir l’Argentine au FMI, prétendant simplement savoir à quoi ressemble le plan économique et entendre le président péroniste qu’il n’y a aucune intention d’exécuter un autre défaut en raison de la proportion des montants dus à la PIB Alberto Fernández s’y rend.