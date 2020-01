Alberto Fernández sur l’aide financière au gouvernement d’Axel Kicillof: “Elle n’est pas prévue dans les comptes de l’Etat national”

Le président de la Nation, Alberto Fernandez, Il a évoqué lundi la décision du gouvernement national de ne pas fournir d’assistance économique à la province de Buenos Aires contre la première échéance de la dette de la gestion de Axel Kicillof. En outre, il a évoqué les négociations avec le FMI pour la restructuration de la dette nationale et le train de mesures d’urgence que son gouvernement a lancé.

«Il n’est pas prévu dans les comptes de l’État national. C’est la réalité la plus stricte. Ensuite, nous devons voir comment résoudre le problème. Ce qui a été hérité de l’administration précédente, c’est toute la dette », a expliqué le président dans une interview accordée à la chaîne d’information C5N.

Fernandez a déclaré qu’ils devaient “traiter le problème” et a déclaré que le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, “se consacre à résoudre” le problème de la maturité de la dette.

En ce qui concerne les négociations avec le FMI, le chef de l’Etat a déclaré qu’il espérait avoir “un scénario ordonné pour le 31 mars” compte tenu des échéances qui tombent en avril. «Il y a un dialogue avec le fonds. Ce qu’ils voient, c’est que pour la première fois, quelqu’un leur dit la vérité en Argentine »at-il indiqué.

Il a ensuite confié à l’entité internationale la responsabilité d’avoir collaboré avec le gouvernement de Mauricio Macri. “Après avoir été un grand responsable de la crise que nous vivons, le fonds avertit que nous sommes confrontés aux problèmes qui existent réellement dans l’économie argentine: pauvreté, malnutrition et manque de travail”, a-t-il expliqué.

Dans une autre section de l’entretien, il a évoqué les négociations conjointes qui auront lieu au cours des prochains mois et la décision du gouvernement d’accorder des augmentations fixes et rémunératrices comme avance pour le couple. «Nous devons voir comment nous pouvons conclure des accords salariaux avec des pairs libres»dit-il. Dans ce sens, il a déclaré que “la clause de déclenchement est un mécanisme qui finit par indexer l’économie”, il a donc suggéré qu’il était préférable de l’éviter. “Il est important que nous ayons tous cela à l’esprit”, a-t-il déclaré.

Fernandez a déclaré qu’ils ne savent toujours pas s’il y aura un nouveau décret pour augmenter les secteurs privé et public. «J’espère que l’économie commence à s’organiser. Tout ce à quoi nous sommes confrontés est d’une énorme complexité. Nous devons tous être clairs sur la signification de ce que nous faisons », a-t-il averti.

«Nous avons besoin que l’économie arrête l’indexation. Nous arrêtons les augmentations de carburant, l’augmentation des tarifs et des transports publics. Nous arrêtons l’augmentation des péages. Nous nous arrêtons tous pour que les gens ne voient pas leur revenu affecté », Il a dit, tout en faisant remarquer qu’il avait “beaucoup de confiance dans la direction du syndicat” parce que les dirigeants “comprennent l’ampleur du problème”.

Le président a également évoqué sa décision de suspendre le système de mobilité pour payer les retraités. «Si l’ajustement des mots signifie mettre de l’ordre dans les comptes, nous voulons mettre de l’ordre dans les comptes. Les comptes publics de l’État et de l’économie argentine font peur », a-t-il dit. Puis, il a ajouté: “L’Argentine, telle qu’elle était, était un pays irréalisable”.

En outre, il a de nouveau confirmé que les retraités recevront une nouvelle augmentation en mars et a déclaré que le gouvernement ne pourrait pas faire face à l’augmentation qui a généré le système de retraite qui a favorisé Mauricio Macri et qui a régulé la hausse en fonction de la croissance des salaires et l’inflation “Si les comptes publics s’améliorent, nous voudrions recomposer l’augmentation des retraités le plus rapidement possible”, a-t-il déclaré.

Un autre sujet qu’il a abordé lors de l’entretien avec le journaliste Gustavo Sylvestre est la réforme judiciaire que son gouvernement pousse. «Avant la fin de janvier, la réforme sera au Congrès. Le projet est prêt. L’idée est de changer la logique de la justice fédérale », a-t-il dit. À cet égard, il a ajouté: «Ce que nous devons faire, c’est libérer les juges du pouvoir politique. Vous n’avez pas besoin de juges amicaux, mais de juges dignes. »

D’autre part, il a fait référence au procureur fédéral Carlos Stonerlli, qui a effectué la cause des cahiers. «C’est un problème inquiétant qui persiste dans son utilisation en tant que procureur, accusant les gens. Je n’ouvrirai pas de jugement sur votre culpabilité. Il attire mon attention qu’il continue d’exercer », a-t-il expliqué, se référant à l’affaire D’Alessio, dans laquelle le procureur a été poursuivi par le juge de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Nouvelles en développement ….