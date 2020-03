Alberto Fernández sur le coronavirus: «Nous avons un problème mais nous pouvons le contrôler et le gérer»

Dans le cadre de la propagation du coronavirus en Argentine, le président Alberto Fernández a déclaré: “Nous avons un problème, mais nous pouvons le contrôler et le gérer.”

En dialogue avec Viviana Canosa, sur le canal 9, le chef de l’Etat a également évoqué la rougeole et la dengue, et a déclaré que ce sont des problèmes “que nous avions prévus”. Plus précisément sur COVID-19, il a déclaré: «Le coronavirus est un type de grippe plus grave, si les taux de mortalité sont contrôlés à temps, ils sont très faibles; Les cas que nous avons ici proviennent de personnes qui sont tombées malades à l’étranger. Il est très important que nous soyons tous attentifs aux symptômes », a-t-il recommandé.

“Nous contrôlons la situation, ce que nous attendions se passe”, a-t-il dit, même s’il a dit “nous pensions que cela prendrait plus de temps” car “c’est un virus qui tue la chaleur et nous sommes en plein été”. “Si elle est traitée à temps, ce n’est pas un problème”Insista Fernandez.

Le président a précisé que “c’est une question qui doit être prise au sérieux”, bien qu’il ait demandé à la société “de ne pas s’alarmer”. À cet égard, il a annoncé avoir informé le ministre de la Santé, Ginés González García, commencez à faire “une partie quotidienne” sur le coronavirus. “Nous avons un problème mais nous pouvons le contrôler et le gérer”, a-t-il déclaré.

Il y a quelques jours, l’ancien président Mauricio Macri a comparé le coronavirus avec le populisme. À cet égard, Fernández a déclaré: «Tous les Argentins ont eu honte, ils ont tous l’impression que c’est une blague, une blague, ils ne peuvent pas parler sérieusement. La distance de la réalité est énorme, c’est comme quelqu’un qui ne se rend pas compte de ce qu’il a fait, c’est mauvais devant les gens », a-t-il critiqué son prédécesseur.

Quoi qu’il en soit, il a remis en question l’escrache que Macri a subie dans un avion il y a quelques jours: «Ce n’est pas une bonne méthode, ce n’est pas la logique d’un pays qui veut aller de l’avant” “J’ai été très critique envers Macri, sûrement plus que celui de l’avion, mais ce n’est pas bon, c’était aussi dans un endroit fermé, il n’y avait pas d’échappatoire »Ajouta Fernandez.

Alberto Fernández a également évoqué le conflit avec la campagne en raison de l’augmentation des rétentions: “On pourrait penser qu’il est violent de faire une grève de quatre jours au profit des producteurs de soja”, a critiqué et rappelé que “En 125 personne n’a gagné”. “Maintenant, nous avons fait le contraire de ce qui a été fait avec le 125, nous respectons une loi, nous affectons trois points d’une même récolte des 25 qui se produisent … Je me demande, Que défendons-nous avec cette grève?, Nous défendons les grands producteurs “il a demandé et a répondu sarcastiquement. “J’espère que vous comprenez pourquoi nous avons également besoin du terrain”, a-t-il ajouté.

«Nous devons tous faire un effort car il y a des gens qui en ont besoin, qui passent vraiment un mauvais moment. Ce que je demande, c’est d’aider à soutenir, par exemple, le plan contre la faim », a-t-il justifié et rechargé contre le camp:« Ils sont conditionnés par un groupe qui se dit soi-même et qui sont de gros producteurs déguisés en agriculteurs, pas il y a une explication ». «Lorsque l’urgence économique a été approuvée, il a été proposé de réduire les retenues à la source, de relever trois points pour les producteurs de soja mais en prenant soin des petits agriculteurs», a-t-il soutenu la position du gouvernement.

La relation avec la justice

Alberto Fernández a estimé que “pendant toutes ces années, la justice a construit des dossiers, manipulé des témoins et détenu des personnes qui n’avaient pas à être détenues”. En ce sens, il a exprimé la nécessité de “Des juges dignes, honnêtes et honnêtes.” “La justice a à voir avec des critères objectifs et techniques, nous avons besoin d’une bonne justice, rien de plus”, a déclaré Fernandez.

Concernant les relations avec son gouvernement, il a demandé: “Laissez les juges faire ce qu’ils ont à faire, mais soyez digne.” Interrogé sur la position de Cristina Kirchner sur cette question, le président a déclaré que “Cristina a été victime de cette mauvaise justice et l’est encore aujourd’hui”. “En campagne, j’ai donné des noms (de juges) et ils se sont fâchés, mais je ne voulais pas impliquer toute la justice parce que c’est injuste, la justice est pleine de probos et de juges dignes”, a-t-il dit.

Le chef de l’Etat a analysé que pendant la démocratie “l’attention a été portée” au pouvoir exécutif et au législatif, mais jamais “à l’institution judiciaire”. «Les juges amis du pouvoir sont dans un marché, et celui qui achète sur le marché les a comme juges; le pouvoir change de mains et ces juges sont au service du pouvoir du jour “, a-t-il dit et a été franc: “Avec moi, c’est fini, j’ai vu beaucoup de gens souffrir de détentions injustes”.

Consulté sur Sel Miraclea, Fernández a déclaré: “Que la Cour suprême de la nation examine l’affaire nous donnerait la tranquillité d’esprit, nous avons de nombreux doutes sur le fonctionnement de ces processus à Jujuy.”

Négociation avec le Fonds monétaire international

“Nous discutons des petits caractères, qui doivent être pris très soigneusement, pour essayer de comprendre ce dont l’Argentine a besoin pour que la dette soit soutenable”, a déclaré Fernandez. “L’économie a chuté l’année dernière, et cette année devrait également baisser, et nous devons voir si avec cette crise la situation ne s’approfondit pas”, a-t-il projeté. “Pour pouvoir payer, nous devons d’abord générer des conditions de croissance et de développement afin d’avoir ces dollars, ne vous attendez pas à ce que nous payions avec le sacrifice de ceux qui ont moins, c’est ce qu’a fait le gouvernement précédent”, a-t-il insisté.

“L’adoption d’une loi sur l’avortement gratuit ne signifie pas que quiconque est obligé de le faire, ceux qui sont très chrétiens et croient que la vie commence à la conception est très bon et peut ne pas avoir d’avortement », le président a déclaré au sujet du projet qu’il a annoncé qu’il enverrait au Congrès. “Personne n’est obligé de le faire, mais il y a aussi une autre réalité: il y a des femmes qui se retrouvent avec des blessures très graves pour avoir avorté clandestinement. Cela arrive et nous devons le résoudre”, a expliqué Fernández.

Retrait du privilège

Concernant le projet du gouvernement qui vise à modifier le privilège des retraites du personnel de la magistrature et du service extérieur, le président s’est interrogé sur le fait que l’opposition parle d’un vidage de la justice: «Celui qui prend sa retraite, privilégie sa poche et c’est légitime , mais ne me dites pas que je vide la justice. Ce que je fais, c’est corriger une situation d’inégalité. Ils peuvent rester et continuer à faire leur travail », a ajouté Fernandez à propos de l’initiative qui a déjà une demi-sanction des députés et espère qu’elle sera approuvée jeudi prochain au Sénat.

La cause Fernando Báez Sosa

Dans le rapport, le chef de l’Etat a également exprimé son opinion sur l’avancement de l’affaire contre le groupe de rugby pour l’homicide de Fernando Báez Sosa: “Vous devez être inflexible, et vous ne pouvez pas être contemplatif parce qu’un amusement qui tue est quelque chose d’impardonnable.” Alberto Fernández a révélé qu’il avait contacté l’avocat des parents de la victime pour les inviter à Casa Rosada: “Ils peuvent venir quand ils veulent, je ne veux pas qu’ils pensent que j’utilise le sujet, ils savent que je suis quand ils ont besoin de moi”, a-t-il conclu.