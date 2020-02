Alcobendas et Haro Rioja, en demi-finale de la Copa de la Reina de Volleyball | Sports

Sentez-vous que Volley Alcobendas s’est qualifié vendredi pour jouer la demi-finale de la Copa de la Reina après avoir battu IBSA CV CCO 7 Palmas par 3-2 (25-21, 23-25, 18-25, 25-19, 15-12), lors d’une réunion tenue dans le pavillon municipal de Ciutadella.

Alcobendas a commencé le match du pied droit, mais les Grancanarias ont transformé le tableau de bord mené par Saray Manzano et Erika Mercado. Après avoir perdu les deuxième et troisième sets, Guillermo Gallardo a réagi grâce à la belle performance de Lindsay Malloy et Sofia Elizaga.