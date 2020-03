Alejandro Blanco montre son engagement et son soutien aux mesures du gouvernement | PracticoDeporte

Alejandro Blanco, Président du Comité olympique espagnol (COE), a montré son soutien aux mesures adoptées par le gouvernement central face à la crise due à la pandémie du coronavirus COVID-19, tout comme l’ont fait les athlètes, souligne un communiqué.

Blanco déclare dans la lettre son “engagement, solidarité et soutien – tout comme les athlètes l’ont fait – mesures prises par le gouvernement dans cette situation exceptionnelle. “

Blanco a envoyé le 19 mars “une lettre au ministre de la Culture et des Sports, lui demandant d’étudier que, dans la mesure du possible, les athlètes ils pourraient combiner leur entraînement sportif avec la situation actuelle de détention. “

Réponse du ministre

En réponse, le “ministère a publié une déclaration indiquant que les autorités sanitaires compétentes seraient celles qui marqueraient les étapes à suivre à tout moment, car la chose la plus importante est la santé de tous”, explique le chef du COE, qui Il assure qu’il entretient “des contacts réguliers avec le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribeset avec le secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano, pleinement aligné sur les lignes directrices du gouvernement conformément à la réglementation pour lutter contre l’épidémie de coronavirus dans notre pays. “

Alejandro Blanco a précédemment exprimé son soutien aux Jeux de Tokyo. "Quoi que" le Comité International Olympique (CIO) décide ", avait-il dit." Je sais que ce sera pour le mieux. Le CIO agira à tout moment en tenant compte des recommandations des autorités sanitaires et a notre soutien à cet égard ", a-t-il déclaré.