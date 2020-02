Alejandro Fernández bisexuel Mhoni Seer révèle sa préférence

Mhoni Vidente révèle qu’il visualise Alejandro Fernández bisexuel. Il révèle même qu’un de ses amis a été “battu”. Il dit qu’il voit le chanteur marié à une femme.

Le célèbre et controversé médium Mhoni Vidente découvre une histoire que beaucoup soupçonnent au sujet du fils de Vicente Fernández au sujet de ses préférences sexuelles et dit également qu’il avait «quelque chose à voir avec un ami», ceci lors du programme Sale el Sol où il a confirmé qu’elle avait visualisait Alejandro Fernández bisexuel.

La révélation de Mhoni Vidente selon laquelle il voit le chanteur bisexuel l’a également publiée sur ses réseaux sociaux et a rapidement eu la réaction de ses followers, qui ont donné leur avis sur les préférences du Potrillo, qui aurait eu des problèmes avec son père.

Parmi les prédictions qu’il fait connaître, le médium parle du problème entre les États-Unis et le Venezuela, en plus de prédire un tremblement de terre sans plus grande ampleur.

La vidéo complète sur ses prédictions peut être vue sur son compte Instagram personnel @ mhoni1, où il découvre la nouvelle selon laquelle il visualise Alejndro Fernández comme bisexuel.

L’un des chauffeurs du programme a commenté le chanteur et a déclaré: «Dernièrement, Alejandro Fernández a été vu sortir de ses palenques, que si je travaille avec quelques verres de plus et que c’est dit, je l’ai entendu dire qu’il avait eu des problèmes avec leur père, que leur arrivera-t-il?

Immédiatement, Mhoni Seer a répondu: “Alejandro est définitivement une personne qui, lorsque vous êtes au milieu, vous inonde complètement de tous les vices et de tous les problèmes, et tout le monde me demandait. Mhoni Alejandro sera gay, ou ce qui se passera, il ira à te marier?

«Je vois qu’il épouse une femme, mais qu’il sort du placard, non. Oui, je le vois marié, pas avec un homme, avec une femme, mais l’une des visions que j’ai eues d’Alejandro Fernández est qu’il est bisexuel, qu’il avait peut-être un ami ou quelque chose comme ça, désolé Je dis des choses que je ne devrais pas … salutations à Don Vicente Je l’aime de mon âme et je passe un bon moment ”.

Le dernier commentaire de Mhoni Vidente sur les salutations à Vicente Fernández est dû au fait que récemment le père de Potrillo a eu 80 ans.

Jusqu’à l’après-midi de ce mercredi 19 janvier 2020, la publication comptait plus de 60 200 reproductions de la vidéo et plus de 140 commentaires de personnes, notamment vénézuéliennes, qui priaient pour la libération de leur pays.

Les rumeurs sur les préférences sexuelles de Potrillo existent depuis des années et il n’a rien dit à ce sujet, de sorte que la controverse continue parmi son public.

Et c’est que le fils de Vicente Fernández est apparu à différentes occasions avec des apparitions qui soulèvent immédiatement les soupçons de ses partisans, ainsi que dans des circonstances compromettantes.

Même le regard qu’il a montré dans certains événements a suscité la controverse parmi ses «amants», nous vous laissons ici la tenue la plus controversée d’Alejandro Fernández.