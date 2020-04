Alejandro Fernández dit qu’il est temps de réfléchir, ils lui disent de le faire

“El Potrillo” partage une photo sur Instagram où il regarde dans un manteau blanc et des lunettes. Il dit qu’il est temps de réfléchir et ses disciples lui disent de le faire … mais d’arrêter l’alcool. Ils disent également à Alejandro Fernández qu’il est très vieux et très fini.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, le chanteur mexicain Alejandro Fernández, «El Potrillo», s’arrête en chemin et dit qu’il est temps de réfléchir. Ses partisans lui disent de le faire … mais d’arrêter l’alcool, en plus de prétendre qu’il est très vieux et très fini.

“El Potrillo” a mis en ligne une série de quatre photos sur son compte Instagram officiel, et dans deux d’entre elles, il porte un manteau blanc et des lunettes tout en profitant de moments de paix sur la plage. Dans l’une des images, Alejandro Fernández s’apprête à ouvrir sa robe pour le plus grand plaisir de ses fans.

Alejandro Fernández vieil homme. Dans son message, “El Potrillo” dit: “#domingoderamos est un bon moment pour réfléchir, reconsidérer et parler à DIEU, la planète avait besoin de cette pause et respirer un peu !!!”. Jusqu’à présent, cette publication, sur son compte Instagram officiel, compte plus de 60000 likes, dont Lily Estefan, animatrice d’El gordo y la flaca, l’actrice Sherlyn et Dayanara Torres, ex-femme de Marc Anthony.

Les commentaires les plus controversés peuvent être lus sur le compte Instagram officiel de Suelta la sopa, où les utilisateurs n’ont rien enregistré dans leurs mots:

“Comment allez-vous réfléchir s’ils vous donnent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, boire? Pauvre, il ressemble à un homme de 70 ans »,« Il ressemble à Gianluca Vacchi (millionnaire italien qui, à 52 ans, est devenu célèbre pour son attrait physique) »,« Et arrêtez de donner un coup de coude »,« Dieu, il a l’air plus vieux » .

Un adepte a exprimé son inquiétude face à l’apparition de la chanteuse mexicaine: «Quelle honte, négligence et mauvaise vie. Il a l’air fini, il préfère cette vie qui le termine avec une si belle voix ».

Quelqu’un d’autre voulait faire une blague aux dépens d’Alejandro Fernández et de son regard: «Avez-vous déjà vu Dieu? Je ne sais pas, je vois que Diosito serait plus âgé, non? ”.

“J’espère que je réfléchis vraiment et que j’arrête de boire”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un suiveur a déclaré: “Il est très vieux et très fini.”

Un internaute a envoyé une suggestion à Alejandro Fernández: «Il a besoin d’une cure de désintoxication du foie, de la tête et qui sait quoi d’autre. Il a besoin d’un repos de 100 ans, il a couru très vite et a brûlé la machine. »

Plutôt que de prendre les mots de “El Potrillo” comme conseil, de nombreux utilisateurs lui ont demandé de changer son style de vie:

“J’espère qu’il suspend ses drogues, l’alcool et les excès, il a l’air de plus en plus fini”, “Je pensais que c’était le vieil homme qui marchait toujours dans son pantalon”, “Eh bien vieil homme”, “Aura-t-il le SIDA?”, “Aujourd’hui ne te saoule pas Consacrez une journée à Dieu. Donnez l’exemple !!! »,« Pourquoi Alejandro Fernández a-t-il l’air si vieux? »,« Eh bien, il avait besoin d’aller avec Dieu ».

Les commentaires semblaient sans fin: “Alejandro, nous voulons vous voir lever au nom de Dieu”, “Ne laissez pas El Potrillo me descendre, sinon, au lieu de café, prenez de la tequilita”, “Il ressemble à un vieil homme”, “Lâchez prise” putain de drogue, ils t’ont volé comme 20 ans de jeunesse et ton beau ».

Filed Under: Alejandro Fernández viejito