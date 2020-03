Alejandro Fernández et Vicente Fernández ressemble à Dona Cuquita

La grande surprise a été le public lors du concert de “El Potrillo” Alejandro Fernández a invité son père, Vicente Fernández, à prendre une “colombe” Les utilisateurs disent à Alex qu’il ressemble plus à Doña Cuquita

Quelle surprise que les participants au concert d’Alejandro Fernández ont emporté, dans le cadre de sa tournée «Made in Mexico», car son père, Vicente Fernández, était présent à l’Auditorium Telmex, et «a jeté un coup». De plus, sa mère, Doña Cuquita, était présente au premier rang.

Dans la vidéo, qui peut être vue sur le compte Instagram officiel de @ chicapicosa2 et qui a déjà passé jusqu’à 3 000 reproductions à ce jour, il est perceptible lorsque Alejandro Fernández et Vicente Fernández interprètent la chanson “Go back, come back” à l’excitation du public .

En outre, on peut l’observer lorsque «El Potrillo» dédie la chanson «Mi viejo» à Vicente Fernández, qui a ensuite chanté «La défaite», et comme si cela ne suffisait pas, il a interprété la chanson «El rey», écrite par José Alfredo Jimenez

Doña Cuquita, comme ceux qui assistaient au concert, était très excitée de regarder cette performance inoubliable.

Les réactions à cette publication sont venues immédiatement: “Wow, comme Vicente a raté les scénarios”, “Dieu, je t’aime”, “Quelle voix forte tu as, tu nous manques”, “Je meurs en mourant d’amour mille mille, qui envie d’avoir été là, “Wow, sans aucun doute le meilleur”, “Sa voix est unique … comme il a l’air heureux sur scène.”

Quelqu’un a rappelé les scandales dans lesquels Alejandro Fernández et Vicente Fernández ont été impliqués: «Que va dire Chente que son fils est gay? Je veux dire, parce qu’il s’est déclaré homophobe. »

De leur côté, les utilisateurs ont été émerveillés par le talent incontestable de “Chente”: “Cette voix”, “Décidément, celui qui chante est le père !!!”.

Ils le comparent à sa mère, Dona Cuquita

Alejandro Fernández a hérité du beau sourire de sa mère, Mme Cuquita, mais il semble que non seulement partagent les gènes, mais aussi le styliste, et c’est que dans une photographie publiée par ‘El Potrillo’ sur son compte Instagram, les deux regardent avec le même coiffure ou, du moins, c’est ce que disent les utilisateurs du fils de Vicente Fernández.

À l’occasion du 80e anniversaire de Vicente Fernández, Alejandro Fernández a publié dans ses réseaux sociaux trois photographies dans lesquelles il apparaît avec sa famille, mais une en particulier a attiré l’attention des gens, car en plus de reconnaître la ressemblance physique avec Doña Cuquita, Ils ont également souligné leur coiffure.

“Cuquita et Alejandro equalitos, ont la même coiffure”, “La même coiffure. Les deux “,” Alejandro apporte le look de Cuquita “,” Le poulain apporte les mêmes cheveux que sa mère Doña Cuquis. “

Dans la publication, également partagée dans le compte officiel d’Intagram d’El gordo y la flaca, les utilisateurs ont distingué la grande ressemblance d’Alejandro Fernández avec sa mère, disant même que «Doña Cuquita et Alejandro ressemblent à des frères.

“L’homme avec la plus belle voix et un bel homme beau et il ressemble beaucoup à sa maman”, “Alejandro est identique à la belle comme ta maman !!!! tu es un bon fils “,” Maman et fils, petits “,” Belle famille, et comme on dit, Alejandro ressemble beaucoup à la belle Cuquita, c’est pourquoi il est très beau et je retire le talent de son père “,” “Alejandro a défilé son Maman, mais avec une voix de son père. “

Doña Cuquita est une femme très attirante et il semble que les années n’aient pas osé jouer. “Quelle beauté est Mme Cuquita !!!”, “Quelle beauté Mme.” “Doña Cuquita a bien préservé que ce Dieu la bénisse.”