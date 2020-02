Alejandro Fernández impacte ses disciples à cause de la ressemblance de sa mère

Alejandro Fernández célèbre son père Don ‘Chente’ Ils le comparent à sa mère, Mme Cuquita Doña Cuquita est admirée pour son extraordinaire beauté

Alejandro Fernández a hérité du beau sourire de sa mère, Mme Cuquita, mais il semble que non seulement partagent les gènes, mais aussi le styliste, et c’est que dans une photographie publiée par ‘El Potrillo’ sur son compte Instagram, les deux regardent avec le même coiffure ou, du moins, c’est ce que disent les utilisateurs du fils de Vicente Fernández.

À l’occasion du 80e anniversaire de Vicente Fernández, Alejandro Fernández a publié dans ses réseaux sociaux trois photographies dans lesquelles il apparaît avec sa famille, mais une en particulier a attiré l’attention des gens, car en plus de reconnaître la ressemblance physique avec Doña Cuquita, Ils ont également souligné leur coiffure.

“Cuquita et Alejandro equalitos, ont la même coiffure”, “La même coiffure. Les deux “,” Alejandro apporte le look de Cuquita “,” Le poulain apporte les mêmes cheveux que sa mère Doña Cuquis. “

Dans la publication, également partagée dans le compte officiel d’Intagram d’El gordo y la flaca, les utilisateurs ont distingué la grande ressemblance d’Alejandro Fernández avec sa mère, disant même que “Doña Cuquita et Alejandro ressemblent à des frères”.

“L’homme avec la plus belle voix et un bel homme beau et il ressemble beaucoup à sa maman”, “Alejandro est identique à la belle comme ta maman !!!! tu es un bon fils “,” Maman et fils, petits “,” Belle famille, et comme on dit, Alejandro ressemble beaucoup à la belle Cuquita, c’est pourquoi il est très beau et je retire le talent de son père “,” “Alejandro a défilé son Maman, mais avec une voix de son père. “

Doña Cuquita est une femme très attirante et il semble que les années n’aient pas osé jouer. “Comme c’est beau Mme Cuquita !!!”, “Comme c’est beau Mme Beautiful”, “Doña Cuquita a bien préservé que ce Dieu la bénisse.”

La beauté de Doña Cuquita n’a pas seulement été reconnue par les utilisateurs, mais aussi sa force de «résister» à M. Vicente Fernández, qui a été caractérisé comme étant un «œil heureux». «Mon admiration pour cette femme, pour avoir résisté et savoir s’entendre avec les nombreuses« cornes »que mon Chente lui a mises», «Vicente est de toute sorte, je n’ai aucune admiration pour lui.

Dans la photographie de famille, Don Vicente Fernández apparaît également, montrant ses cheveux noirs et ses sourcils noirs, mais sans sa moustache caractéristique. “Chente sans moustache n’est pas Chente !!!”, a commenté un utilisateur.

Cependant, ce n’était pas le seul commentaire sur le physique de Don Vicente Fernández, d’autres ont dit que le talentueux chanteur aime “réparer” son visage. «Mais Don Vicente aime le botox et de loin. Il est plus étiré que le papa d’Alex. »

«Ce vieil homme est gonflé de tellement de cortisone. Le cancer du foie de tant d’ivrognes le tue.

Alejandro a l’air plutôt beau, car quand il sourit, c’est la mort. La mauvaise chose, c’est qu’il a la même coiffure que la maman », a commenté un utilisateur.

Dans une autre photographie publiée, Alejandro Fernández est également vu avec sa fille Camila et son petit ami, Francisco, ainsi qu’Alex Fernández avec sa petite amie, Alexa, Vicente Fernández et Doña Cuquita.