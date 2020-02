Alejandro Finocchiaro: «Nous informons le nouveau ministre de tout le stock de netbooks»

La controverse a commencé il y a quelques jours avec une plainte de l’Union générale de la nation (SIGEN) sur la “découverte” de 100 netbooks “abandonnés” dans un entrepôt. Comme l’explique son propriétaire, Carlos Montero, l’agence de contrôle “a trouvé” les intrants technologiques appartenant à différents programmes éducatifs dans un entrepôt de Tortuguitas après une “enquête”.

La nouvelle était à peine connue, Alejandro Finocchiaro a précisé sur les réseaux sociaux qu’il n’y avait pas eu de «découverte» puisque les stocks avaient été dûment informés par le ministère de l’Éducation du SIGEN lui-même.

Comme il pouvait le découvrir Infobae, il y a même eu une communication post-plainte entre le ministre Nicolás Trotta et Finocchiaro, dans laquelle ce dernier a expliqué que tous les stocks avaient été notifiés au SIGEN.

Malgré cela, ce samedi, Trotta a promis de chercher le “responsable” de la prétendue “abandon” des 100.000 netbooks, approuvant la plainte du SIGEN. “Nous avons des informations selon lesquelles de nombreuses batteries sulfatées ont été acquises en 2016 et abandonnées », A-t-il dénoncé.

Face à cette nouvelle approche, Finocchiaro a réitéré ses clarifications et a regretté que le gouvernement essaie de «considérer comme quelque chose de mauvais ce qui est bon».

«Le 16 septembre 2019, via le système de gestion électronique de la documentation, SIGEN a envoyé une communication officielle à EDUCAR S.E.-Société d’État responsable de la fourniture de matériel technologique éducatif – demandant le stock de netbooks dans le dépôt CORASA. À cette occasion, 238 380 unités ont été signalées. Les 100 000 qui provoquent cette réponse sont le reste de cette existence après ceux qui ont été distribués, intégrant les salles de classe numériques mobiles, dans le temps écoulé jusqu’à la fin de notre période », a expliqué l’ancien ministre.

Comme il l’a expliqué, les retards de livraison s’expliquent en partie par la lenteur des délais de transport et de distribution de ce type d’équipements technologiques, ajoutée aux «exigences administratives imposées par les processus étatiques» et aux redéfinitions de budgets pour les dévaluations des changes. En outre, il a expliqué que les fournitures restantes allaient être livrées en mars de cette année.

En revanche, il a assuré que le stock d’intrants avait également été communiqué au chef de cabinet par le biais d’un document officiel. Et, selon Finocchiaro, du portefeuille dirigé par Santiago Cafiero, ils ont indiqué d’arrêter la distribution car ils allaient «recalculer» le plan d’alphabétisation numérique.

«Il est curieux que lors de la supposée découverte du SIGEN, aucune référence n’ait été faite à tous les équipements (points d’accès, commutateurs, routeurs, entre autres éléments), correspondant au Plan National de Connectivité Scolaire, nécessaire pour fournir Internet à 100% des salles de classe. des écoles du système de gestion de l’État dans le pays, étant donné qu’il se trouvait dans le même entrepôt » Ironisé l’ancien fonctionnaire de l’éducation.

Enfin, Finocchiaro a déclaré qu’il est «souhaitable» qu’il reste des stocks lors des changements de gestion, car cela permet une certaine continuité des politiques publiques. “Fin 2015, l’inventaire reçu était encore plus important”, a-t-il déclaré en référence à ce que le ministre de l’Éducation de Cristina Kirchner, Alberto Sileoni, avait laissé.